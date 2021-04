Krajniak a Hlinka sú z kola von: Kto bude novým ministrom práce?! V hre je ešte jedna možnosť

Máme novú vládu, no stále chýba jeden člen! Prezidentka Zuzana Čaputová (47) vo štvrtok vymenovala nový kabinet na čele s premiérom Eduardom Hegerom (44). Viacerí ministri sa po koaličnej kríze vrátili do svojich kresiel, no nastalo aj pár zmien.