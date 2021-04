Slovensko v napätí: Kedy sa dočkáme uvoľňovania opatrení?! Opatrné slová analytika

Konečne prichádzajú dobré správy! Všetci netrpezlivo čakajú na to, kedy sa začne s uvoľňovaním, a najnovšie čísla naznačujú, že od neho nie sme ďaleko. Počet hospitalizovaných totiž po troch mesiacoch klesol pod hranicu 3 000, na 2877. Zlepšovanie situácie by mal urýchliť aj fakt, že do konca júna získame ďalších takmer 700-tisíc vakcín od Pfizeru. Prepneme do bordovej fázy automatu?!

Rezort zdravotníctva už zaobstaral protilátku Bamlanivimab: Slovensko dostane 15-tisíc dávok

Automatom sa riadime už takmer dva mesiace, no stále sme v čiernej fáze. Prepnutie do nižšieho stupňa varovania môže byť až vtedy, keď budú splnené viaceré ukazovatele. Jedným z nich je to, aby počet hospitalizovaných klesol pod 3-tisíc. To sa udialo na Veľký piatok.

„Kombináciou dvoch faktorov, a síce, že stále denne zomiera v priemere 80 ľudí s alebo na covid a toho, že idú sviatky a pacienti sa prepúšťajú domov, sme sa dostali výrazne pod 3 000,“ povedal Novému Času analytik Ivan Bošňák, ktorý však jedným dychom dodáva, že po sviatkoch môže číslo hospitalizovaných mierne stúpnuť. „Ďakujem, že ste disciplinovaní. Prosím, vydržme to,“ povedal premiér Eduard Heger.

Pokles hospitalizovaných však automaticky neznamená, že Slovensko prejde do bordovej fázy. Prehodnotiť to musí po sviatkoch konzílium odborníkov. Ak to odklepne, mohli by sa otvoriť koncové ročníky aj nákupné centrá, v ktorých by však malo pripadať na jedného zákazníka 15 metrov štvorcových.

Pfizer zaberá aj na juhoafrickú mutáciu

Ďalšou dobrou správou je, že Slovensko dostane od Pfizeru ďalších takmer 700-tisíc dávok. „Po intenzívnych rokovaniach bolo vo štvrtok v EÚ dohodnuté prerozdelenie dodatočných desiatich miliónov vakcín BioNTech/Pfizer ešte počas druhého kvartálu tohto roka,“ informoval tlačový odbor Úradu vlády.

Výsledky z tretej fázy klinických testov hovoria, že vakcína je pol roka účinná proti ochoreniu s akýmikoľvek príznakmi na viac ako 91 percent. Takisto je účinná proti juhoafrickému variantu. Doteraz vznikali pochybnosti, či nie je táto mutácia odolná voči vakcínam. Pfizer dokonca preukázal účinnosť a bezpečnosť vakcíny aj u detí od 12 rokov.

Posúvanie vekovej hranice

Vďaka zvýšenej dodávke vakcín od Pfizeru sa natíska otázka, či sa bude posúvať veková hranica. Aktuálne je vakcína určená ľuďom nad 60 rokov. „Veková hranica sa znižovala pred 7 dňami, v čakárni na očkovanie čakajú zatiaľ desaťtisíce ľudí. Vekovú hranicu budeme znižovať postupne v nadväznosti na tempo očkovania, ktoré závisí od tempa dodávok vakcín a kapacít očkovacích centier, ktoré neustále rozširujeme,“ povedala nám hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Dodala, že vo štvrtok sa na Slovensku podala miliónta vakcína. Podľa našich informácií sa má veková hranica pre očkovanie Pfizerom v apríli posúvať. Na Slovensko má prísť do konca mesiaca 347 790 dávok.

Predĺžili núdzový stav

Napriek zlepšujúcej sa situácii parlament vo štvrtok odsúhlasil predĺženie núdzového stavu. Z 96 prítomných hlasovalo za 78, proti bolo 15 poslancov. Bude tak trvať do 28. apríla. „Nijako ma neteší, že štát významne obmedzuje základné práva a slobody občanov, ale je to nevyhnutnosť v záujme záchrany životov a ochrany zdravia," povedal Heger.

ŠÚKL má výhrady k ruskej vakcíne?!

Vakcína Sputnik V je na Slovensku už vyše mesiaca, stále ňou však neočkujeme.

Európska lieková agentúra ju zatiaľ neschválila. Preveriť ju mal ŠÚKL, ktorý mal vydať stanovisko už pred pár dňami, no stále tak neurobil.

Štátny ústav na kontrolu liečiv testoval vakcínu na morčatách a myšiach v Šarišských Michaľanoch. Zvieratá skúšku prežili.

Podľa denníka SME však majú kontrolóri k Sputniku výhrady. Je preto otázne, či ministerstvo povolí očkovanie ruskou vakcínou.

Pre ministerstvo nie je názor ŠÚKL záväzný a vakcínu môže povoliť aj napriek výhradám.

* Definitívne rozhodnutie by malo padnúť v najbližších dňoch.

Čo by sa zmenilo v bordovej fáze