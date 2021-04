Erika oprášila recept na veľkonočnú pochúťku: Klobúk dole pred tým, kto si trúfne na kalkýš

Oprášila recept svojej prababky! Erika Habánová (32) zo Žihárca (okr. Šaľa) sa pustila do výroby tradičnej veľkonočnej pochúťky, ktorá kedysi nechýbala na stole jej predkov. Kalkýš z klíčkov je zdravá dobrota, ktorú ale mnohí Slováci nepoznajú. V čom je tento dezert unikátny?

V Erikinej rodine sa netradičný recept prenášal z generácie na generáciu. Kalkýš, u nich volaný köttés, piekla ešte jej prababka. „Vtedy to robievala celá dedina naraz a u toho v dedine, u koho bola pec. Chlapi mleli klíčky, ženy miešali a piekli,“ odhaľuje históriu zdravej dobroty Erika, ktorá v detstve postup prvýkrát zaregistrovala pred Veľkou nocou u svojej starej mamy.

„Mala v kuchyni ,vajling‘ s obilím, ktoré denne viackrát rosila vodou a asi po týždni sa z toho vykľula netradičná lepkavá sladkosť,“ spomína mladá žena s tým, že babka urobila naraz viac cesta. „Každému v rodine povedala, nech si donesie hrniec alebo pekáč, nareže trstinu a každý si to piekol sám doma. Pokiaľ vládala,“ dodáva Erika. Posledných desať rokov sa ale toto jedlo z ich stola stratilo.

Tento rok si pri jednej debate na všetko spomenula a neváhala a začala sa príbuzných pýtať, ako na to. „Bola som ako popoluška, preberala som pšenicu, aby boli iba celé nepoškodené zrná, namáčala. Dala som to klíčiť, denne to treba rosiť, kontrolovať teplotu, vlhkosť či to nehnije. Keď boli klíčky už také, aby sa mohli mlieť, vybrala som kuchynský mlynček na mäso, no klíčky a korienky sú také husté, že som mletím vypálila mlynček,“ dodáva so smiechom.

Najnáročnejšia bola však príprava šťavy z klíčkov, do ktorej sa pridáva múka aj med. Do jedla sa pred vložením do rúry pichne ešte cukrová trstina. S prvým pokusom po upečení nebola spokojná, ale druhý už stál za to. Celý proces trvá 7 - 8 dní a prekvapila som celú rodinu. Rozdávam príbuzným, kamarátom, kolegom, a každému neskutočne chutí,“ zakončí Erika.

Čo je kalkýš?

Ide o sladké kašovité jedlo zo šťavy naklíčenej pšenice. Vytvára sa pridaním vody a múky k naklíčeným zrnám a následným pečením. Je to tradičné jedlo južnej časti západného Slovenska, ktoré sa pripravovalo najmä pred Veľkou nocou.

