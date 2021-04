Ďalší škandál v Svadbe na prvý pohľad: Milan a Tereza dobehli Markízu! Usvedčujúca FOTKA

Zaľúbenci sa poriadne prerátali! Ženích Milan (29) sa v šou Svadba na prvý pohľad zjavil ako blesk z jasného neba a nárokoval si ruku nevesty Terezy (25). Hoci diváci doteraz vôbec netušia, či mu blondínka napokon povie pred oltárom svoje áno, Milan sa nečakane objavil v biznise jej rodiny.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Na internete s úsmevom propaguje dovolenkový dom, ktorý Tereza ponúka turistom na prenájom. Fotografia, na ktorej sú spolu vo vírivke, prezrádza viac, ako by si televízia Markíza mohla želať. Pôjdu zaľúbenci za svoje správanie na koberček a hrozí im mastná pokuta?!

Poznali sa už pred natáčaním šou alebo divákom nechcene prezradili, ako sa ich vzťah nakoniec skončí? Inkriminovaná fotka ako dôkaz vyvolala poriadny rozruch nielen medzi mladomanželmi, ale aj v Markíze. Nevesta Tereza je energické dievča a vo svojom živote stíha hneď niekoľko vecí naraz.

Jednou z nich je aj pomoc rodičom s domčekom, ktorý sa rozhodli prenajímať širokej verejnosti ako dovolenkový apartmán. Dom sa nachádza blízko jej rodiska v dedine Lopej. Rozsiahly pozemok sa pýši vlastnou záhradou, terasou, ale aj vírivkou. A práve fotografia z vírivky, ktorá má nehnuteľnosť propagovať, vyvolala veľké pochybnosti.

Odfotený je na nej totiž ženích Milan, ktorý sa veselo usmieva do objektívu. Vedľa neho sú v objatí dvaja ľudia. Malo by ísť o Terezu, ktorú objíma jej otec. Pokiaľ sa nechali mladomanželia odfotiť ešte pred začiatkom svadobnej šou, znamenalo by to, že sa poznali už dávno pred svojím prihlásením a pred kamerami teda klamali. Pokiaľ sa však odfotili až po vzájomnom zoznámení sa, napriek snahe televízie udržať ich vzťah pod rúškom tajomstva, dvojica výsledok už dopredu prezradila.

Sú spolu

Nový Čas v tejto veci kontaktoval priamo Terezu. Tá potvrdila slová, ktoré odzneli na televíznych obrazovkách. „S Milanom sme sa spoznali až po oznámení, že mi experti našli partnera a budem nevestou. Chcela som schudnúť do svadobných šiat a kamarátka Michaela mi dohodila kondičného trénera Milana. Poslala mi naňho kontakt. Stretli sme sa v parku, išli sme behať a potom sme trénovali aj vo fitnescentre,“ vysvetlila blondínka.

Nebránila sa ani odpovedi k pôvodu zverejnenej fotky. „Fotka vznikla pri príležitosti návštevy mojich rodičov. Boli sme už v manželstve, svedčí o tom náramok z dovolenky a obrúčka.“ Nevesta sa tak netají tým, že sa ani jeden z dvojice nesnažil skrývať fakt, že skončili spolu, hoci televízia nechala divákov čakať na jej „áno“ celé dva týždne. „Fotka bola zverejnená ako podpora pre ubytovanie. Prišla nám vhodná na reprezentáciu domu. Milan s tým nemal problém,“ uzatvorila blondínka.

Reakcia televízie

Markíza sa k celej veci stavia svojsky. „Šou Svadba na prvý pohľad nie je súťaž, v ktorej nemôžeme prezradiť víťaza. Cieľom tejto relácie je spojiť dvoch ľudí tak, aby spolu tvorili šťastný pár. Nie je to kontajnerová šou, kde sú súťažiaci zatvorení a odrezaní od reality. Toto je šou, v ktorej si páry žijú svoj život v realite. Preto nevidíme akýkoľvek dôvod pokutovať ich za to, že zverejňujú fotky zo svojho súkromia,“ znie stanovisko televízie. Vyzerá to tak, že mladomanželia si nateraz môžu vydýchnuť. „Fotka vo vírivke vznikla počas ich spoločného bývania po svadbe. Dôkazom toho je obrúčka a aj náramok, ktorý si Milan s Terezou kúpili na Maldivách,“ potvrdila Markíza nevestine slová.