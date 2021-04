ATP nabáda tenistov, aby sa dali očkovať: Benefity po vakcinácii

Dajte sa očkovať proti koronavírusu, budete mať výhody! Toto sľubuje vedenie mužského tenisového okruhu ATP hráčom, aby neváhali s vakcináciou proti covidu.

Okrem iného by to malo byť odpustenie karantény po príchode do dejiska turnaja, alebo to, že tenista nebude klasikovaný ako blízky kontakt človeka pozitívne testovaného.

ATP, ale aj jeho ženská asociácia WTA, rozbehli túto presviedčaciu kampaň aj preto,že na turnaji v Miami, ktorý má prívlastok piaty Grand Slam, sa väčšina hráčov a hráčok vyjadrovala k očkovaniu zdržanlivo. Najtrefnejšie to vyjadril Rus Andrej Rubľov, ktorý poznamenal: „Momentálne z toho nemám žiadne výhody. Všetci musíme byť v „bubline“!

Neprehrali ani jedno podanie, no brány finále im aj tak zostali zatvorené: Polášek a Dodig v Miami končia

Podľa nových pravidiel by očkovaným nehrozila situácia aok na minuloročnom US Open, keď museli do karantény všetci Framcúzi, ktorí hrali karty s následne pozitívne testovaným Benoitom Pairom. Rovnako by očkovaní tenisti po príchode do dejiska turnaja nemuseli do karantény, v ktorej by čakali na výsledky PCR testov. Vakcinácia naopak nezbaví hráčov povinnosti nechať sa testovať, lebo pravidlám ATP, či WTA sú nadradené koronavírusové pravidlá miestnych úradokov.