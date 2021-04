Jeho žena súhlasila so zverejnením informácií: Konečne niečo o Michaelovom stave?

Pandémia koronavírusu odložila aj premiéru tak očakávaného dokumentárneho filmu s názvom „Schumacher“! Mala byť už vlani, no svet sa ho dočká až teraz!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V najbližších dňoch by mal uzrieť svetlo sveta a mal by vraj konečne prezradiť aj niečo z aktuálneho stavu sedemnásobného šampióna F1.

Stav Michaela Schumachera (52) je sedem a pol roka po ťažkom zranení hlavy, ktoré utrpel na vianočnej rodinnej lyžovačke vo francúzskych Alpách v rezorte Méribel, na žiadosť rodiny zahalený rúškom tajomstva. Aspoň čo-to by mal prezradiť dokument z dielne nemeckého filmového štúdia B14 Film a nemeckých režisérov Michala Wecha a Hansa-Bruna Camertonsa, ktorý obsahuje aj niektoré súkromné ​​zábery a vyjadrenia Michaelovej manželky Corinny (52), otca Rolfa (76) i detí Giny-Marie (24) a Micka (22).

„Film ukazuje Michaelovu pôsobivú kariéru, ale aj mnoho aspektov jeho života. Predstavuje ho ako neľútostného jazdca Formuly 1, ambiciózneho a spoľahlivého tímového hráča, ale aj láskavého otca rodiny,“ prezradila hovorkyňa rodiny Sabine Kehmová (56).

Koproducent filmu Benjamin Seikel (41) priznáva, že mu je cťou, že práve jeho poverila rodina Schumacherovcov nakrúcaním dokumentu. „Bez ich podpory by tento film nebol možný,“ dodal Seikel, ktorý pre britský portál themirror.vo.uk prezradil, že Corinna na žiadosť samotného Michaela súhlasila, aby „vo filme bolo aj niekoľko informácií o jeho stave.“ To by potešilo všetkých jeho priaznivcov a mohlo by to znamenať, že Michael Schumacher môže komunikovať s ľuďmi a že jeho zotavovanie ide skvelým smerom...