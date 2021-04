Nečakané komplikácie pred olympiádou: Japoncom sa nepáčia naše fotografie!

Nebyť pandémie, už by sa venoval prípravám na zimnú olympiádu v Pekingu, odklad letných OH sa postaral o to, že športový riaditeľ Slovenského olympijského a športového výboru a vedúci výpravy Slovenska v Tokiu Roman Buček sedí v týchto dňoch na dvoch stoličkách.

V týchto dňoch naberá na obrátkach príprava účasti našich športovcov v japonskej metropole, a hoci sa podieľal na účasti Slovenska na šiestich letných olympiádach, dokáže ho vždy niečo prekvapiť. Tentoraz to je napríklad fakt, že Japonci nám vracajú fotografie našich ako nevyhovujúce. Dvojnásobný olympijský medailista si zavaril: Pašoval drogy za 130 miliónov eur! ? Čo teraz zamestnáva šéfa výpravy najviac? - Momentálne uzatvárame registráciu účastníkov v akreditačnom systéme hier. V tzv. longliste máme registrovaných do 300 športovcov, členov ich realizačných tímov, hostí. Organizátor vyžaduje, aby bol do začiatku apríla zaregistrovaný každý, kto má čo i len teoretickú šancu na účasť na OH bez ohľadu na to, v akej funkcii bude pôsobiť. Najviac nás v týchto hodinách zamestnávajú veľmi prísne požiadavky na fotografie účastníkov. Organizátor nám ich vo veľkom počte vracia ako nevyhovujúce. Súčasne finišujeme s prípravou objednávky leteniek. Vybavujeme povolenie pre dovoz liekov a zdravotníckeho materiálu pre výpravu, licencie pre lekárov, komunikujeme s japonskými partnermi o zabezpečení tréningových kempov. ? Už ste posielali nejakú výbavu do dejiska OH? - Nie, zatiaľ sme do Tokia nič neposlali. Prvou zásielkou budú lode rýchlostných kanoistov, ktoré budú odoslané začiatkom júna lodnými kontajnermi. Časť výbavy pošleme letecky. ? Aký je aktuálny stav našej výpravy? Koľko máme kvalifikovaných a kedy očakávate presné číslo slovenskej výpravy? - K dnešnému dňu je kvalifikovaných 20 športovcov (streľba 7, cestná cyklistika 2, rýchlostná kanoistika 5, vodný slalom 3, športová gymnastika 1, atletika 1, stolný tenis 1). Kvalifikačný proces prebieha, doteraz je rozdelených niečo vyše 60 % miesteniek. Športové odvetvia a disciplíny majú rôzne termíny uzávierok plnenia nominačných kritérií. Všeobecne platí, že kvalifikácie musia byť ukončené do 29. júna, takže presné číslo budeme vedieť až k tomuto dátumu. ? Patríte k optimistom, že olympiáda bude, alebo sa radíte na opačnú stranu, že napriek snahe nebude? - Tokijská olympiáda nebude pre účastníkov taká, na akú sme zvyknutí. Vnímam prísne pravidlá pre účastníkov, ubezpečenia o bezpečnom zorganizovaní hier, ako aj prieskumy verejnej mienky a opatrenia prijímané v Japonsku a vývoj situácie vo svete. Situácia je nevyspytateľná. Som však optimista, že súťaže sa uskutočnia. Zatiaľ 20 miesteniek - 7 športová streľba - 5 rýchl. kanoistika - 3 vodný slalom - 2 cestná cyklistika - 1 šp. gymnastika atletika stolný tenis