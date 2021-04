Bezkonkurenčná: Veľký glóbus vrátil Petru Vlhovú opäť na trón

Zaslúžene! Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (25) sa stala víťazkou Ankety NIKÉ Športovec mesiaca za marec 2021.

Rodáčka z Liptova získala nedávno veľký krištáľový glóbus určený pre najlepšiu lyžiarku sveta. A tak nečudo, že v hlasovaní odborníkov jednoznačne triumfovala pred šprintérom Jánom Volkom, ktorý vybojoval na halových ME v Poľsku bronz v behu na 60 metrov.

Rodáčka z Litpovského Mikuláša sa nezmazateľne zapísala nielen do histórie slovenského, ale aj svetového lyžovania. Stala sa prvou lyžiarkou spod Tatier, ktorej sa podarilo získať trofej za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári alpských lyžiarok. „Stále tomu nemôžem uveriť. Pre mňa je to veľký úspech, celé roky som makala, aby som mohla vyhrať krištáľový glóbus. Počas dlhej sezóny som mala moje vrcholy a pády. Bola to náročná, ale úžasná sezóna a teraz sme veľmi šťastní, že sa so mnou z tohto úspechu môže tešiť celé Slovensko,“ vyjadrila sa po historickom úspechu Petra Vlhová.

V ankete, ktorá sa obnovila od roku 2021 za spolupráce stávkovej spoločnosti NIKÉ, mohli odborníci hlasovať aj za ďalších športovcov, ktorí dosiahli za mesiac marec 2021 pekné výsledky. Ale takmer jednohlasne triumfovala lyžiarka Vlhová, ktorá v tomto roku zvíťazila v ankete aj v januári.