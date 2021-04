Kanada bojuje proti novému nepriateľovi: Po prudkom náraste nakazených sprísňujú opatrenia

Premiér kanadského Ontária Doug Ford vo štvrtok oznámil, že v tejto najľudnatejšej provincii krajiny budú počas celého apríla platiť prísne opatrenia s cieľom spomaliť prudký nárast počtu nakazených koronavírusom.

Informovala o tom tlačová agentúra AFP. Rozhodnutie o zatvorení väčšiny obchodov a výraznom obmedzení služieb v provincii so 14 miliónmi obyvateľov vstúpi do platnosti v sobotu, a to minimálne na 28 dní. "Ontário zaťahuje záchrannú brzdu na celom svojom území," povedal premiér na tlačovej konferencii.

Dodal, že varianty vírusu, ktoré teraz tvoria v Ontáriu väčšinu nových prípadov, "sa šíria rýchlo" a "sú oveľa nebezpečnejšie" než pôvodný koronavírus. Tieto varianty podľa neho viedli aj k prudkému nárastu hospitalizácií. "Toto je nová pandémia," povedal Ford. "Teraz bojujeme proti novému nepriateľovi," upozornil.

"Viem, že mnohí z vás ste dúfali, že tieto dôležité (veľkonočné) sviatky budete sláviť s rodinou a priateľmi. Ale znova každého z vás žiadam, aby ste boli len s členmi svojej domácnosti," dodal. Ontário zaznamenalo vo štvrtok 2557 nových ochorení covid a 23 úmrtí a prognózy naznačujú, že tieto počty ako aj hospitalizácie sa možno čoskoro zdvojnásobia.

Počas celého apríla zostanú školy a podniky v provincii otvorené, ale zamestnancov úrady vyzvali, aby pracovali z domu, pokiaľ je to len možné. Zároveň všetkých obyvateľov požiadali, aby obmedzili vychádzanie z domu na najnutnejšie prípady, ako je nákup potravín, cesta k lekárovi alebo športovanie vonku.

Predajne potravín a lekárne musia obmedziť kapacitu zákazníkov na polovicu, pričom reštaurácie môžu ponúkať iba jedlo so sebou. Zatvorené musia byť aj telocvične, fitness centrá a kaderníctva. Svadby a pohreby, ako aj náboženské obrady sa môžu konať len s obmedzeným počtom účastníkov.