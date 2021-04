Matka počas lockdownu ostrihala svojho syna: Ani netušila, aké hrozivé následky to pre neho malo

Matka, ktorá musela kvôli lockdownu sama doma ostrihať svojho školopovinného syna (12), je celá bez seba od zúrivosti. Učitelia totiž usúdili, že jeho nový účes nie je vhodný do školy a poslali ho opäť domov.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Školák Niall Clews (12) z britského Rowley Regis, má veľmi neposlušné kučeravé vlasy. Počas prísneho lockdownu, keď boli všetky kaderníctva zatvorené, mu narástli natoľko, že už pre ne nič nevidel a len mu prekážali. Jeho matka,Hannah (33) sa preto rozhodla vziať veci do vlastných rúk.

Ako píše portál Daily Mail, pretože bolo nemožné dostať sa k holičovi, musela sa s ryšavými kučerami Hannah popasovať sama. Snažila sa najlepšie, ako len vedela a s výsledkom bola nakoniec veľmi spokojná. Strojčekom synovi skrátila vlasy po stranách a vzadu na temene.

Dvojnásobná matka však zostala veľmi nepríjemne zaskočená, keď nasledujúci týždeň Niallovi v škole oznámili, že jeho nový účes nie je v súlade so školským poriadkom a umiestnili chlapca do izolácie. Kvôli pandémii koronavírusu musel Niall, ktorý je v siedmom ročníku, dlhé týždne študovať doma sám . Teraz ho učitelia oddelili od ostatných spolužiakov, aby ho učili v samostatnej miestnosti a nemôže ani obedovať so svojimi priateľmi alebo sa s nimi hrať počas prestávky.

„Nie som žiaden holič. Iba som mu skrátila boky, aby v škole vyzeral trochu upravenejšie. Veľmi ho rozčuľovalo, že mu vlasy neustále padajú do očí,“ povedala rozhnevaná matka. Priznala, že si je vedomá, že takýto účes je proti školským predpisom, opäť zdôraznila, že nie je profesionálka a robila, čo mohla. Jej syn študuje na kresťanskej strednej škole a žiaci v nej musia dodržiavať prísne predpisy. „Myslela som si, že to vyzerá oveľa profesionálnejšie, keď má vlasy skrátené po stranách, ale škola povedala, že je to príliš krátke a musí Nialla izolovať, kým mu vlasy nedorastú do primeraného štandardu. Všetky kaderníctva boli zatvorené! Už predtým raz mal podobný účes a nikdy to nikomu neprekážalo,“ tvrdí Hannah.

Nahnevaná matka dodala: „Celý deň, vrátane obeda, je izolovaný v samostatnej miestnosti a nemôže ísť ani von, na čerstvý vzduch. Je v škole, ale výučbu má aj tak online. Takto sa učil posledný rok a veľmi sa tešil, že sa konečne vráti do školy.“ Niall je podľa nej bystré dieťa s dobrými známkami, ale prístup školy ho veľmi rozladil. Teraz sa cíti, akoby ho trestali za niečo, za čo vôbec nemôže a nad čím nemá kontrolu.

Niall sa nechal mame ostrihať v piatok 19. marca a učitelia si zmenu všimli hneď v pondelok. V izolácii má, podľa učiteľov, zostať dovtedy, kým mu vlasy opäť nedorastú na dĺžku, ktorú škola považuje za vhodnú. K situácii sa však vedenie školy odmietlo vyjadriť. Na ich oficiálnej stránke sa uvádza, že škola trvá na vysokých štandardoch uniformy. A snažia sa prostredníctvom jednotnej politiky podporovať pocit spolupatričnosti a spoločnej identity. Každý študent, ktorý príde nevhodne odetý, so šperkami alebo nafarbenými vlasmi, môže byť z vylúčený z výučby a do jeho spisu sa urobí záznam a priestupku. Ak študent vytrvalo ignoruje jednotný kódex, škola si vyhradzuje právo uplatniť ďalšie sankcie.