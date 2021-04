Prvoaprílový žart vyústil do zrážok s políciou: Na fingovaný koncert v Bruseli prišli tisíce ľudí

Za pomoci jazdeckej polície a vodného dela rozohnala polícia nepovolené zhromaždenie tisícok mladých ľudí, ktorí prišli do jedného z bruselských parkov na fingovaný koncert. Dôvodom zásahu polície bolo porušenie protipandemických opatrení.

Uviedla to televízna stanica RTBF. Aj napriek tomu, že na sociálnych sieťach bol koncert ohlásený ako prvoaprílový žart, do parku Bois de la Cambre prišlo niekoľko tisíc mladých ľudí, ktorých do prírody vylákalo aj mimoriadne teplé a slnečné počasie. Polícia bola v strehu a pripravená, lebo na sociálnych sieťach účasť na koncerte v parku s názvom "La Boum" prisľúbilo 18.000 ľudí a ďalších 51.000 prejavilo oň záujem.

Podľa informácií belgických médií si zrážka polície s davom ľudí krátko po 17.00 h miestneho času vyžiadala niekoľko zranených vrátane policajtov. Poriadkové sily na rozohnanie davu použili vodné delo, jazdeckú políciu, prítomní boli aj policajní psovodi a celú akciu monitoroval policajný vrtuľník a dron. Policajti predtým za pomoci megafónov opakovane upozorňovali hromadne sa zabávajúcich ľudí v parku, aby sa pokojne rozišli, a dodali, že tí, ktorí výzvu neuposlúchnu, budú pokutovaní alebo zadržaní. Stále platné protipandemické opatrenia totiž zakazujú zhromažďovanie viac ako štyroch ľudí na verejných priestranstvách.

Mnoho ľudí v parku výzvy polície ignorovalo a počas zásahu poriadkových síl hádzalo do policajtov plechovky od nápojov, kamene a rôzne iné predmety.