Veľká noc podľa Blatného rozhodne o otváraní škôl a uvoľňovaní opatrení: Výzva Čechom

Veľká noc môže podľa českého ministra zdravotníctva Jana Blatného rozhodnúť o tom, kedy sa deti vrátia do škôl a kedy sa začne s uvoľňovaním protiepidemických opatrení v krajine.

Minister sa tak vyjadril počas štvrtkovej tlačovej konferencie, na ktorej zároveň vyzval verejnosť, aby aj počas nadchádzajúcich sviatkov dodržiavala opatrenia. „Majte vždy ochranné pomôcky,“ upozornil Blatný, ktorého cituje spravodajský portál iDNES.cz.

Minister školstva Robert Plaga spolu s Blatným oznámili, že by sa deti mali začať vracať do škôl od 12. apríla. V prvej fáze by sa to v týždenných rotáciách malo týkať žiakov prvého stupňa základných škôl, rotácie sa ale nebudú týkať málotriednych škôl. „V stredu 7. apríla po Veľkej noci povieme, či z návratu nebudú vyňaté niektoré okresy, ktorých sa to týkať nebude,“ vysvetlil Plaga a Blatný neskôr upresnil, že návrat sa odloží v okresoch, kde bude reprodukčné číslo vyššie ako jedna. „Na druhom stupni bude pokračovať dištančná výuka. Vracať sa budú tiež deti do materských škôl, ktoré nebudú musieť nosiť rúška a budú v skupinách maximálne 15 žiakov,“ uviedol tiež minister školstva. Na školách budú naďalej podľa neho platiť režimové opatrenia, teda pravidelné vetranie, rúška a testovanie dvakrát do týždňa.

Návrat k praktickému vyučovaniu na stredných školách a do laboratórií na vysokých školách by sa mohol podľa predpokladov začať 19. apríla. Rozhodnutie o tom by malo padnúť 12. apríla. Teoretické vyučovanie bude naďalej dištančné, v pláne je však povolenie dobrovoľných konzultácií žiakom druhého stupňa základných škôl a stredných škôl v skupinách do šesť študentov.

Blatný na konferencii tiež hovoril o očkovaní proti koronavírusu, ktorého rýchlosť sa v marci podľa jeho slov zdvojnásobila. Ako pripomenul, platí nový 42-dňový interval medzi prvou a druhou dávkou vakcín od Pfizeru a Moderny, čo má umožniť očkovanie väčšieho množstva ľudí už prvými dávkami. V polovici apríla by v Česku mali spustiť registráciu na očkovanie pre seniorov starších ako 65 rokov. Minister zároveň varoval pred očkovaním mimo Českú republiku, ktorá podľa neho za následky nemôže niesť zodpovednosť. Niektorí ľudia využívajú možnosť očkovania v Srbsku, pripomína iDNES.

Na margo obnovenia odložiteľnej starostlivosti v nemocniciach Blatný povedal, že hranicou je zhruba dva až tri tisíc hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19.

Hlavná hygienička Pavla Svrčinová zase oznámila, že sa polícia dohodla s hygienickými stanicami na kontrolách dodržiavania karantény. Krajské hygienické stanice budú dávať každý deň polícii informácie o nových karanténach, čo by malo pomôcť vyťaženým hygienikom.