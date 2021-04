Kráska sa tvárila, že žije rozprávkový život, realita bola iná: Smutný koniec v 28 rokoch

Prehrala svoj boj. Kanadská influencerka Lee MacMillan († 28) zbožňovala cestovanie a to najmä so svojím priateľom. Žiaľ, už si spoločne nikam nevyrazia.

Ako píše The Sun, cestovateľské zážitky Lee a jej priateľa Maxa Bidstrupu (32) by chcel zažiť nejeden človek. Na dobrodružné výlety so sebou brávali aj ich psa Occyho. Žiaľ, napriek tomu, že jej život vyzeral ako krásny sen, Lee sa rozhodla ukončiť ho. Známa influencerka spáchala samovraždu kvôli ťažkej depresii.

O veľkej tragédii informoval Max, ktorý sa z toho všetkého stále nevie spamätať. „Po tom, čo sme prežili neobyčajný život a bojovali v statočnom boji s depresiou, sa naše srdcia rozbili, aby sme sa podelili o to, že Lee si v piatok vzala život,“ napísal trúchliaci priateľ.

Podľa jeho slov sa Lee skutočne snažila bojovať so svojimi problémami. Vyhľadala pomoc u odborníkov, obrátila sa aj na svojich priateľov či rodinu. "Bola najjasnejším svetlom, magnetickou silou prírody a milovalo ju toľko ľudí," uviedol Max. Momentálne žiada všetkých ostatných ľudí, aby si uvedomili, že duševné zdravie je rovnako dôležité ako to fyzické. "Táto choroba môže zasiahnuť každého, bez ohľadu na to, ako sa to zdá byť nepravdepodobné," dodal.

Lee a Max sa rozišli ešte v januári tohto roku. Zostali však dobrými kamarátmi. „Obaja chceme to, čo je pre nás najlepšie, a naďalej sa budeme navzájom podporovať teraz i v budúcnosti. Ďakujeme, že ste v nás verili, bola to pekelná jazda," stálo v príspevku ohľadom rozchodu.

Dvojica sa stretla v roku 2016, keď Max navštívil Kanadu. Práve v tejto krajine sa narodila a žila prekrásna Lee. Spoločne sa rozhodli vydať na cestu okolo sveta. Potom, ako sa vrátili z Ázie späť do Kanady, si kúpili obytný automobil Dodge Sprinter. Stál ich cca 12 300 dolárov (10 444,00 eur) a do opráv vrazili podobnú sumu. Neskôr sa vybrali na svoju vytúženú cestu.

Ako influenceri začínali úplne od nuly. Avšak vďaka originálnemu obsahu prilákali množstvo sledovateľov. Práve Lee sa snažila šíriť na sociálnych sieťach osvetu. „Naša generácia si uvedomuje, že aby sme boli šťastní, nepotrebujeme vlastniť toľko vecí. Môžeme vlastniť menej a vidieť viac zo sveta," vysvetlila.