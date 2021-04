Werner zahodil nemožné: Takto strieľa hráč za 53 miliónov eur?

Nemecký útočník Timo Werner (25) zahodil v zápase proti Severnému Macedónsku jasnú tutovku.

Aj vďaka tomu Nemci v kvalifikáciách o postup na MS prehrali prvýkrát po 20 rokoch. Severomacedóncom podľahli 1:2.

"Je to trpké sklamanie," začal na webe BBC Sport hodnotenie kouč Löw, pre ktorého to bol posledný kvalifikačný duel na nemeckej lavičke, keďže v lete 2021 po ME opustí výber Nemecka. "Nepôsobili sme čerstvo a robili chyby. Keď sme hrali rýchlo, boli sme nebezpeční, ale nenašli sme prostriedky na to, ako byť skutočne hroziví. Prehrať doma takýmto spôsobom je sklamanie," doplnil.

Spasiť Nemcov mohol za stavu 1:1 Werner, ktorý len nedávno prestúpil do Chelsea za 53 miliónov eur. Ten však bránku z ideálneho priestoru netrafil.