Zmätky v parlamente: Blanár hovorí o neúcte, Kollár sa ospravedlnil

Národná rada (NR) SR mala počas dňa opäť problém s nedostatkom poslancov.

Pri hlasovaní o informácii z výboru o nastúpení náhradníkov nebol parlament uznášaniaschopný. Chýbali koaliční aj opoziční poslanci. Opozícia sa však neprezentovala, aby ukázala neuznášaniaschopnosť koalície. Tá má pritom väčšinu kresiel v parlamente. Až po ospravedlnení sa zo strany vedenia parlamentu sa prezentovali aj opozičníci a rokovanie mohlo pokračovať.

Predseda snemovne Boris Kollár (Sme rodina) zdôraznil, že sa takéto situácie nesmú opakovať. Priznal, že neúčasť poslancov je problém a je to aj zodpovednosťou koalície. "Chcem sa ospravedlniť tomuto plénu a hlavne opozícii za to, že sme neboli schopní tu byť v plnom počte alebo aspoň v počte 76," povedal Kollár. Zároveň ocenil, že sa pri riešení vládnej krízy napokon dohodli na zotrvaní v štvorkoalícii, lebo v trojkoalícii by to nezvládli.

Podpredseda parlamentu a opozičného Smeru-SD Juraj Blanár kritizoval koaličných poslancov. "Neprišli prejaviť ani základnú elementárnu úctu vlastným poslancom, ktorí majú skladať sľub," podotkol. Poukázal aj na to, že o 14.00 h bola naplánovaná i diskusia k predlžovaniu núdzového stavu. Ocenil však ospravedlnenie sa podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu (Za ľudí) a šéfa snemovne Kollára, ako aj to, že si priznali vinu na strane koalície.

Náhradníci za ministrov opätovne zložili poslanecký sľub

Do poslaneckých lavíc opäť zasadnú náhradníci za ministrov, ktorí sa vrátili do vlády po jej rekonštrukcii. Sú nimi Miroslav Žiak a Milan Laurenčík (obaja SaS) a Alexandra Pivková (Za ľudí). Vo štvrtok popoludní zložili v pléne Národnej rady (NR) SR poslanecký sľub.

"Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života," znie sľub. Poslanec ho potvrdzuje slovom "sľubujem" a podpisom.

Žiak sa vrátil ako náhradník za ministrov Richarda Sulíka a Laurenčík za Branislava Gröhlinga (obaja SaS). Pivková je náhradníčkou za ministerku Máriu Kolíkovú (Za ľudí).