Zgustol si! Fico naložil novovymenovanej vláde, neopomenul ani prezidentku

S novovymenovanou vládou neprichádza žiadna nová kvalita alebo záruka zlepšenia.

Vládna koalícia je naďalej odsúdená na chaos a hádky. Vyhlásil to predseda Smeru-SD a expremiér Robert Fico počas štvrtkovej tlačovej konferencie v reakcii na menovanie rekonštruovanej vlády pod vedením Eduarda Hegera (OĽANO). Fica tiež mrzí, že z inštitútu demisie urobila koalícia nástroj vydierania a ústavu používajú ako hračku.

"Nebudem už teraz súdiť vládu SR, ale dnes už prakticky nikto v krajine nepochybuje, že je to vláda, ktorá zodpovedá za takýto obrovský počet obetí pandémie," povedal. Poukázal pritom na denný nárast úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19, pričom podľa neho zrejme v pondelok (5.4.) prekročí Slovensko hranicu 10.000 obetí.

Fico kritizoval i prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. Mala sa podľa neho ku kríze postaviť kategoricky a tak, ako sa od nej očakáva. Tvrdí, že situácia mohla byť odlišná, no prezidentka dala prednosť iným záujmom. Situáciu mala podľa neho vyriešiť demokratickým spôsobom a umožnením opätovného prerozdelenia mandátov.

Hegerovi zablahoželal k funkcii premiéra. Nepovažuje to však za dobré pre Slovensko a pýta sa, aké dedičstvo zanechal Heger na ministerstve financií. Smer-SD kritizuje plán obnovy, ktorý Heger pripravoval a hovorí aj o rozvrátených verejných financiách. Smer-SD tvrdí, že nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) mal vo svojich výrokoch zľahčovať COVID-19 a ak je to pravda, mal by rovno odstúpiť.