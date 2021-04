Prejav prezidentky pri vymenovaní staronovej vlády: Veľavravné slová

Predloženie programového vyhlásenia vlády do parlamentu by nemala vláda považovať len za formalitu.

Nové programové vyhlásenie jej dáva priestor, aby ho prispôsobili reálnemu stavu, aký je v krajine po roku pandémie. Vládny kabinet na to vyzvala prezidentka Zuzana Čaputová po jeho vymenovaní. Zároveň podotkla, že obrazy nezhôd z minulosti by mali byť postupne prekryté novým obrazom spolupráce, rešpektu a pokoja. Verejnosť to podľa hlavy štátu očakáva najmä od nového premiéra Eduarda Hegera (OĽANO).

Správu budeme aktualizovať.