Vajíčko na Veľkú noc nesmie chýbať: Tri skvelé recepty, ktoré ešte stíhate pripraviť

Veľká noc a vajíčka k sebe jednoducho patria. Ako zárodok života sú jedným z najdôležitejších symbolov týchto sviatkov. Preto by nemali chýbať na našom stole napríklad v podobe vynikajúceho hlavného jedla s vajíčkami natvrdo.

Pizza rustica

Otvoriť galériu Pizza rustica Zdroj: Getty Images

Potrebujeme:

400 g pšeničnej múky

1 lyžicu čerstvého droždia

lyžičku kryštálového cukru

2 vajíčka

5 lyžíc olivového oleja

soľ

mleté čierne korenie



Na plnku:

4 vajcia

100 g mozzarelly

60 g šunky prosciutto

100 g mäkkej salámy

6 žĺtkov (z natvrdo uvarených vajec)

100 g pikantnejšej klobásy

100 g parmezánu

2 lyžice sekanej petržlenovej vňate

½ lyžičky mletej škorice

Príprava:

1. Hladkú múku vysypeme na dosku a uprostred urobíme jamku. Droždie rozmiešame v troche vlažnej vody, pridáme cukor a asi po 10 minútach vlejeme aj s vajíčkami a olejom do jamky. Premiešame, osolíme, okoreníme a rukami vypracujeme hladké a pružné cesto. Zabalené vo fólii necháme 30 min. odpočívať.

2. Rúru predhrejeme na 200 °C a pripravíme si suroviny na plnku: mozzarellu natrháme, prosciutto, salámu a klobásky nakrájame na menšie kúsky, parmezán nastrúhame, surové vajcia vyšľaháme a spolu s ostatnými surovinami premiešame v mise.

3. Dve tretiny cesta rozvaľkáme a vyložíme nimi dno a boky formy s priemerom 25 dm. Navrstvíme plnku a prikryjeme vyvaľkaným zvyškom cesta. Spoje zrolujeme dovnútra formy. Vrch popicháme vidličkou a pečieme 30 min. pri 180 °C a potom 15 minút dopekáme pri nižšej teplote.

Zaujímavosť: Táto rustikálna veľkonočná pizza pripomína skôr koláč a je prekvapujúco ochutená cukrom a škoricou.

Jemná sekaná s celými vajíčkami

Otvoriť galériu Jemná sekaná s celými vajíčkami Zdroj: Getty Images

Potrebujeme:

600 g mletého bravčového masa

4 vajíčka

1 staršiu žemľu

2 cibule

½ hrnčeka hladkej múky

soľ

mleté čierne korenie



Príprava:

1. Dve vajíčka uvaríme natvrdo a potom ich ošúpeme. Žemľu nakrájame na kúsky a namočíme do vlažnej vody. Mleté mäso dáme do misy, pridáme 2 surové vajíčka, vyžmýkanú žemľu, nadrobno nakrájanú cibuľu. Zmes osolíme a okoreníme a poriadne premiešame.

2. Pracovnú dosku si pomúčime a z mäsa vyvaľkáme rovnomerný ovál. Do stredu vložíme varené olúpané vajíčka a obalíme ich mäsom. Bochník položíme na plech vystlaný papierom na pečenie alebo do formy opláchnutej studenou vodou. Pečieme 50 minút pri 180°C.Po upečení krájame na plátky a servírujeme so zemiakovou kašou.

Dobrá rada:

Aby vznikla pekná chrumkavá kôrka, namočíme si ruky v studenej vode a mäso pred pečením rovnomerne navlhčíme. Do sekanej môžeme pridať aj čerstvý tymian a petržlenovú vňať.

Škótske vajcia

Otvoriť galériu Škótske vajcia Zdroj: Getty Images

Na 4 porcie potrebujeme:

400 g mletého mäsa (zmes bravčového a hovädzieho)

4 vajíčka

toastový chlieb

soľ

mleté čierne korenie

olivový olej



Príprava:

1. Dáme variť vodu s trochou soli a keď začne vrieť, vložíme do nej vajíčka izbovej teploty. Varíme namäkko 4,5 minúty, vajíčka sa ešte budú piecť v rúre.

2. Mäso ochutíme soľou a korením. Vytvoríme 4 gule na 4 porcie a rozložíme potravinársku fóliu, pomocou ktorej sa budú ľahšie formovať. Vajíčka ošúpeme, mleté mäso rozprestrieme na fóliu, do stredu každého dáme vajce a pomocou fólie ho jemne zabalíme, aby neprasklo.

3. Zo staršieho toastového chleba urobíme domácu strúhanku: rozdrobíme ho, posolíme, okoreníme a môžeme pridať aj bylinky Mäsové gule obalíme v strúhanke, poukladáme na plech vyložený papierom na pečenie a pečieme v rúre vyhriatej na 180 ° dozlatista. Podávame s pečivom alebo zemiakovou kašou, šalátom a majonézovou omáčkou.