Pandémia koronavírusu udrela v plnej sile a s ňou aj množstvo opatrení. Mnohé sa dotkli aj svadieb, čo už stihla pocítiť aj speváčka Dominika Stará. Tá sa kvôli túžbe stať sa manželkou svojho priateľa Michala vzdala snov o veľkej svadbe a zaľúbenci si svoje áno povedali v komornej atmosfére len v kruhu najbližších. A vyzerá to tak, že to dvojica nechce čakať ani s prírastkom do rodiny, nakoľko speváčka prehovorila už aj o bábätku. A nielen o tom!