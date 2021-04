Nerovný boj s koronavírusom: Taliansko predĺžilo opatrenia do konca apríla

Taliansko predĺžilo väčšinu platných pandemických reštrikcií vrátane obmedzenia pohybu ľudí až do konca apríla. Informovala o tom v noci na štvrtok agentúra DPA s odvolaním sa na oznámenie vlády v Ríme.

Podľa nariadenia, ktoré v stredu neskoro večer schválila vláda premiéra Maria Draghiho, sa ale môže rozhodnúť o "zmiernení opatrení", ak to umožní epidemická situácia, píše agentúra AFP.

Podľa nového výnosu sa po Veľkej noci do škôl vrátia žiaci prvého až šiesteho ročníka základných škôl, a to aj v červených (najviac rizikových) oblastiach. Cieľom je tiež postupne ukončiť dištančné vzdelávanie starších žiakov. Okrem toho vláda zavádza aj povinné očkovanie pre zdravotníckych pracovníkov.

Nové nariadenia budú platiť od 7. do 30. apríla.

Pred dvoma týždňami, 15. marca, začali platiť nové obmedzenia pre tri štvrtiny krajiny. Taliansky minister zdravotníctva Roberto Speranza vtedy povedal, že vďaka prísnym opatreniam môže k uvoľneniu dôjsť už v druhej polovici jari.

Od 3. do 6. apríla bude Taliansko v červenej zóne s najprísnejšími opatreniami - Taliani nebudú smieť opustiť miesto svojho bydliska a cestovať do iných regiónov za svojimi príbuznými. Výnimky budú mať len cesty do práce či iné mimoriadne prípady.

V Taliansku zaznamenali od začiatku pandémie už zhruba 3,6 milióna prípadov nákazy koronavírusom a takmer 110 000 súvisiacich úmrtí. V stredu večer hlásili za 24 hodín prírastok 467 úmrtí a 23 904 nových prípadov nákazy.