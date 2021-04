Ste kandidátom na gastráče, alebo hotovosť? Poradíme vám!

„Dnes nám v práci oznámili, že sa máme rozhodnúť, akou formou nám budú zabezpečovať stravu v práci. Ja ale vôbec netuším, čo je pre mňa najlepšie.“ Ani vy sa neviete popasovať s novinkou v stravnom? Poradíme vám, ako na to.

Kým doposiaľ bolo na rozhodnutí vášho zamestnávateľa, akou formou vám zabezpečí stravu v práci, po novom už bude táto voľba na vás. Na výber nedostanete len v jednom prípade – ak máte v práci kantínu, alebo vám zamestnávateľ zabezpečuje v práci jedlo cez donášku či zazmluvnenú reštauráciu. Takéto zabezpečenie stravy má totiž vždy prednosť pred akoukoľvek inou formou stravného.

Lístky, karta či hotovosť?

Ak dostávate gastráče, alebo máte kartu či appku, pripravte sa na otázku zamestnávateľa: „Chcete lístky, kartu, alebo finančný príspevok?“ Finančný príspevok je novinkou, okolo ktorej sa vynára množstvo otázok. Ako to už býva, až prax ukáže, čo všetko táto novinka prinesie nielen zamestnancom, ale aj zamestnávateľom.

Pre zamestnávateľov bude, pochopiteľne, jednoduchšie, ak si všetci ich zamestnanci vyberú rovnakú formu stravného. To ale neznamená, že ako zamestnanec musíte akceptovať vaším zamestnávateľom preferovanú formu. Naopak, zamestnávateľ musí akceptovať vašu voľbu. Rozhodol sa váš kolega inak ako vy? No a čo! To predsa nemení nič na tom, že sa môžete rozhodnúť pre inú formu stravného, a to rovnako slobodne ako on. Nenechajte si vnútiť niečo, čo by pre vás nakoniec nemuselo byť až také výhodné. Zvážte si dobre všetky pre a proti. Čas máte do konca roka!

Ako neprerobiť

Už dnes s istotou vieme, že gastráče a karty sú lepšou voľbou pre tých, ktorým dáva zamestnávateľ na stravu viac ako 2,81 eura na deň. Pýtate sa prečo? Lístky a kredit na karte totiž nepodliehajú zdaneniu a odvodom. Finančný príspevok vo vyššej hodnote však áno. Preto ak sa rozhodnete pre finančný príspevok, všetko, čo vám zamestnávateľ vyplatí nad sumu 2,81 eura na deň, vám bude musieť aj zdaniť a strhnúť vám z toho odvody.

Ak nechcete byť stratoví, no zároveň by ste sa radi vyhli nekomfortnému plateniu gastráčmi, najlepším riešením je prechod na kartu či appku. Nebudete musieť riešiť zapatrošený gastráč či prepadnutú platnosť. Karta vám umožní rýchlu, presnú a nielen v čase zlej epidemickej situácie aj bezpečnú bezkontaktnú platbu.

Pýtate sa: „Čo ak sa teraz rozhodnem, no o rok sa budem chcieť rozhodnúť inak?“ Dobrou správou je, že vaša voľba je záväzná len na najbližších 12 mesiacov. Potom sa budete môcť rozhodnúť opäť, ktorú z možností stravného si vyberiete.

Aj tak však odporúčame radšej počkať, kľudne aj do konca roka, kým sa všetky nejasnosti okolo noviniek v stravnom vyjasnia. Firmy majú totiž zo zákona na zavedenie výberu zamestnancov čas až do konca tohto roka. Aj tu totiž platí, radšej dvakrát merať, ako raz strihať. Výber formy, ktorý teraz spravíte, bude pre vás platiť až 12 mesiacov, bez ohľadu na to, či s ním budete po nejakom čase spokojní alebo nie.