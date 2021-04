Tínedžera vyhlásili za mŕtveho a jeho orgány chceli posunúť ďalej: Šok pár hodín pred operáciou!

Na tento moment nikdy nezabudnú! Mladého tínedžera zrazila dodávka a dostal sa do kómy. Doktori vyhlásili, že jeho mozog je mŕtvy, no zrazu sa stalo čosi neuveriteľné.

Ako píše Mail online, Lewisa Robertsa (18) z Leeku 13. marca zrazila dodávka. Bol prevezený do nemocnice Royal Stoke. Jeho hlava bola v katastrofálnom stave a o štyri dni neskôr doktori oznámili rodičom to najhoršie. Mozog tínedžera je mŕtvy. Z toho dôvodu sa rozhodli darovať jeho orgány, aby tak pomohli ďalším ľuďom.

Do operácie zostávalo už len pár hodín. Lenže práve vtedy sa mladík opäť prebudil k životu. Lewis zrazu dokázal sám dýchať aj žmurkať. Počas dôležitých momentov bola pri ňom sestra Jade Roberts (28). Tá si na video nahrávala stroj, ktorý monitoroval dýchanie jej brata. "Si pripravený, Lew, jeden, dva, tri, dýchaj," podporovala ho. Na obrazovke sa potom objavila hnedá čiara a Jade bola radosťou bez seba. Lewisovi sa darilo aj naďalej a 26. marca už dokázal dýchať úplne sám. O dva dni neskôr ho však znova museli napojiť na ventilátor kvôli riziku infekcie pľúc.

Táto udalosť by sa dala považovať za zázrak. Doktori pripravovali rodinu na poslednú rozlúčku so svojím synom a bratom. Lewis bol oficiálne vyhlásený za mŕtveho. Niekoľko dní čakali, či naozaj nezačne dýchať. Keď sa objavil prvý náznak nádeje, odborníci to označili za chybu. Lenže neskôr sa všetko zmenilo. Jade zrazu zavolali z nemocnice so slovami: "Lewis teraz dýcha."

Ani ľudia z nemocnice tomu spočiatku nedokázali uveriť. Nikdy neboli svedkami čohosi takého a Lewis je celkovo druhý človek na svete, ktorý prežil takéto zranenie. Rodina teraz prosí ľudí o to, aby sa za ich chlapca modlili. Po tom, čo im bolo oznámené, že je mŕtvy, je toto pre nich hotový zázrak.

Jeho príbeh zaujal mnohých ľudí, a tak mu prostredníctvom zbierky darovali už viac ako 2 000 libier (2 350 eur). Organizátorka Chloe Roberts sa každému poďakovala v mene celej rodiny. Všetky peniaze smerujú ich synovi, ktorý je na tom čoraz lepšie. "Začal reagovať na testy bolesti, sám hýbe končatinami, pohybuje hlavou zo strany na stranu, žmurká a tiež pohybuje ústami. Každý deň je tento chlapec silnejší," uviedla Roberts.

Do Lewisa narazila 13. marca dodávka. Okolnosti tejto nehody nie sú momentálne známe. Vyšetrovanie stále prebieha.