Zmeny pri ministroch: Nečakaná stopka pre nominanta Sme rodina!

Dnes je deň D pre novú vládu na čele s Eduardom Hegerom (44).

Prezidentka Zuzana Čaputová 1. apríla vymenuje premiéra aj ministrov v zostave, ktorú jej navrhli. Nominant Sme rodina na post šéfa práce Jozef Hlinka (57) však dostal náhlu stopku. Ešte v stredu ráno sa s ním prezidentka stretla, no popoludní z paláca zaznelo stanovisko, že Hlinka medzi vymenovanými vo štvrtok nebude. Hlinku nominovali v Sme rodina Borisa Kollára. Bývalý minister Milan Krajniak ho opisoval ako zdatného kandidáta.

„Má tie veci navnímané, takže si myslím, že veľmi hladko bude vedieť nadviazať na to dobré, čo sa nám podarilo doteraz,“ opisoval Krajniak Hlinku. V stredu dopoludnia si ho do paláca zavolala aj prezidentka. Stretnutie však zrejme nedopadlo dobre, lebo popoludní skonštatovala, že vládu síce dnes vymenuje, ale bez ministra práce. „Hnutie Sme rodina ešte prehodnocuje svoju personálnu nomináciu na tento post,“ skonštatoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Aký bol problém, sme sa do uzávierky nedozvedeli. Hlinka pôsobil ako poslanec Sme rodina v parlamente. V roku 1997 bol päť mesiacov poradcom ministra vnútra Gustáva Krajčího za pôsobenia premiéra Vladimíra Mečiara. Denník SME upozornil na to, že tam pôsobil v čase, keď už bolo známe, že SIS pod vedením Ivana Lexu bola podozrivá z únosu syna prezidenta Kováča. Krajči je tiež obžalovaný zo zmarenia referenda z mája 1997. Hlinka na ministerstve vnútra pracoval až do roku 2011 ako zástupca šéfa kancelárie ministra za čias Vladimíra Palka, Roberta Kaliňáka či Daniela Lipšica.

„Jednoducho si ma vybrali do kancelárie ministra vnútra. Predtým som robil poradcu viceprezidenta policajného zboru a stiahli ma na toto miesto,“ povedal Hlinka pre Denník N. Tvrdí, že jeho práca s kauzami ako zmarené referendum nemala nič spoločné. Hlinka sa nedávno zaradil medzi koaličných poslancov, ktorí hlasovali za návrh fašistov z ĽSNS na zmenu ústavy namierenú proti homosexuálnym párom. V dôvodovej správe ich označovali za deviantov, ktorých deti sa „s veľkou pravdepodobnosťou stanú obeťami sexuálneho zneužívania“.