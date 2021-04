Čaká nás čiastočné uvoľnenie opatrení na Veľkú noc! Epidemiologička vysvetľuje, prečo dali zelenú spovediam

Nečakane ustúpili veriacim! V rámci Veľkej noci budú môcť ľudia navštíviť kostoly za účelom individálnej duchovnej starostlivosti.

V preklade to znamená, že sa môžu ísť do chrámu Božieho napríklad vyspovedať, zákaz konania bohuslužieb však naďalej platí. Zatiaľ čo ministri vyslyšali biskupov, ozývajú sa kritické hlasy, že ide o krok, ktorý zvýši mobilitu a zníži opatrnosť ľudí. Bude sa dať chodiť medzi okresmi? A ako môže zamiešať karty poslanecký návrh, ktorý vyzval vládu na prijatie opatrení, ktoré umožnia veľkonočné bohoslužby v exteriéri?

Hoci sa opatrenia smerom k Veľkej noci uvoľňovať už nemali, s jednou výnimkou po rokovaní vlády dezignovaný premiér Eduard Heger pred novinárov včera predsa len predstúpil. Ľudia budú môcť ísť do kostola za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti, napríklad spovede. Táto cesta bude súčasťou výnimiek zo zákazu vychádzania. „Dnes môžete ísť k psychiatrovi, ale už nemôžete ísť k duchovnému, ktorý robí podobnú činnosť. Nejde o žiadne veľké uvoľňovanie,“ obhajoval Heger v Rádiu Expres.

Na otázku, či sa nebojí, že sa počas sviatkov zvýši mobilita a ľudia budú túto výninku zneužívať, odpovedal: „Nie je to na to, aby ľudia cestovali krížom-krážom po republike. Verím, že to nikto tak nebude robiť.“ Minister vnútra Roman Mikulec odrádza ľudí od toho, aby spoveď využívali ako výhovorku presúvania sa medzi okresmi. „Táto osobná potreba nebude patriť medzi výnimky, aby sa presúvali z okresu do okresu,“ povedal.

Bohuslužby v exteriéri?

Individuálnu spoveď ale svojím návrhom ešte predstihol odídenec od kotlebovcov - poslanec Tomáš Taraba. Parlament na základe schválenia jeho procedurálneho návrhu vyzval vládu na prijatie opatrení, ktoré umožnia veľkonočné bohoslužby vo vonkajších priestoroch. „Neverím, že si vláda dovolí ignorovať aj parlament. Ak ľudia môžu ísť von do prírody, do obchodov, môžu ísť aj do exteriéru v peknom počasí na Svätú omšu,“ napísal Taraba na sociálnej sieti, za ktorého návrh zdvihli ruky aj niektorí poslanci zo Sme rodina a OĽaNO.

Takéto povolenie by však podľa odborníkov mohlo vyvolať nebezpečný precedens a ozvať by sa potom mohli napríklad fanúšikovia futbalu. Cirkev by to však určite privítala. „Veríme, že po tomto uvoľnení príde čoskoro aj k uvoľneniu zákazu verejných bohoslužieb. Zvažovaná možnosť slávenia v exteriéri je pravdaže lepšia než úplný zákaz,“ zareagoval na poslancov hovorca KBS Martin Kramara. Či a kedy sa tým bude zaoberať novovymenovaná vláda, zatiaľ nie je jasné.

Dlhšia platnosť testov Otvoriť galériu Ak sa otestujete po 1. apríli, test bude platiť až do 11. apríla. Zdroj: tasr

Ďalšou dobrou správou je, že vzhľadom na to, že cez Veľkú noc budú viaceré odberné miesta zatvorené, predlžuje sa platnosť testov. Antigénový test urobený od 1. do 4. apríla bude platiť až do 11. apríla, a to aj tam, kde sa treba preukázať najviac 7-dňovým testom. V uliciach a na cestách bude vyšší počet policajtov a pri zabezpečení poriadku bude dohliadať aj armáda. „V nasadení ostáva stále približne 3 000 vojakov. Nič špeciálne k Veľkej noci sme neprijali, štandardne ten mandát funguje, v prípade potreby je počet možné zvýšiť,“ dodal minister obrany Jaroslav Naď.

Oddnes platí aj ďalšia výnimka zo zákazu vychádzania, a to pre poľovníkov za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a na cestu späť. Dlho sa polemizovalo aj o tom, či predĺženie núdzového stavu bolo v súlade s platnou legislatívou. Nepozdávalo sa to generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi ani časti poslancov. "Ústavný súd rozhodol, že núdzový stav a jeho predĺženie je v súlade s Ústavou a ústavným zákonom o bezpečnosti štátu,“ informoval predseda súdu Ivan Fiačan.

Len Bratislavčania a Košičania

Ak sa vyberiete s rodinkou do prírody, stále platí, že tak môžete urobiť len v rámci svojho okresu. Výnimku majú obyvatelia Bratislavy a Košíc, Bratislavčania môžu cestovať do prírody v rámci celého Bratislavského kraja, Košičania zasa do všetkých košických okresov, vrátane okresu Košice–okolie. Vrátiť sa z prechádzky či behu musíte do 20. hodiny. Obmedzenie nočného zákazu sa nevzťahuje na cestu za blízkou osobou, ktorá je na starostlivosť odkázaná, alebo na vychádzku so psom či mačkou.

Ako budú otvorené obchody

1. 4. – Zelený štvrtok – bežná otváracia doba

2. 4. – Veľký piatok – zatvorené

3. 4. – Biela sobota – bežná otváracia doba

4. 4. – Veľkonočná nedeľa – zatvorené

5. 4. – Veľkonočný pondelok – zatvorené

*od pondelka do piatka platia od 9.00 do 11.00 nákupné hodiny pre seniorov

Spovediam sme dali zelenú

Henrieta Hudečková, epidemiologička

- Sedeli sme k tejto téme dvakrát, aj s predstaviteľmi cirkví, naposledy minulý týždeň v pondelok a vo štvrtok, kam prišla napríklad pani poslankyňa Záborská a dali sme zelenú tejto individuálnej pastorácii, kam patrí napríklad spoveď. Čo sa týka konania bohoslužieb konaných v exteriéri, ​neviem nič bližšie o tom, zrejme ​to bude predložené na zajtrajšom konzíliu na Zelený štvrtok. Pri schvaľovaní však budeme ​musieť postupovať podľa COVID automatu, kde sú dané podmienky pre hromadné podujatia, ako sú napríklad testy a ​ďalšie opatrenia (ROR) podobne. Ale dôležité je, aby sa uvoľňovali opatrenia ​postupne a pozvoľne.

Zavretá pošta

Pobočky Slovenskej pošty budú počas veľkonočných sviatkov, teda od piatka 2. apríla do pondelka 5. apríla, zatvorené. Doručenie sobotnej tlače na celom území Slovenska bude zabezpečené, upozornila v utorok Slovenská pošta. „Zákazníkom preto odporúčame, aby si neodkladné záležitosti vybavili ešte pred sviatkami. Aktuálne otváracie hodiny konkrétnej pošty si môžu preveriť na stránke Slovenskej pošty www.posta.sk alebo v mobilnej aplikácii Slovenskej pošty,“ uviedla hovorkyňa Iveta Dorčáková.

Vyplácanie dôchodkov

Sociálna poisťovňa upozorňuje dôchodcov na budúcoročné zmeny termínov výplat dôchodkových dávok zabezpečovaných poštou počas sviatkov. Sociálna poisťovňa bude v týchto prípadoch výplatu dôchodkov realizovať nasledovne: dávky splatné 2. apríla 2021 budú vyplatené 1. apríla 2021, dávky splatné 4. apríla 2021 budú vyplatené 6. apríla 2021

Desatoro opatrení, ktoré odporúča konzílium odborníkov:

• obmedzme stretnutia

• odložme šibačku a polievačku

• bohoslužieb sa zúčastňujme len virtuálne

• prejavme lásku k blížnym tým, že ich nenakazíme

• do prírody choďme len s ľuďmi, ktorých poznáme

• cestujme do prírody len v rámci okresu

• športujme len individuálne a v prírode

• aj v prírode nosme rúška, v interiéroch nosme respirátory

• pri návrate príbuzných zo zahraničia rešpektujme, že majú byť v karanténe

• zvážme návštevu svojich rodičov a starých rodičov aj v prípade, že sú už zaočkovaní