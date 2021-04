Zásielka u Matovičovcov: Kto predbehol Sulíka s pizzou?

Keď máš chuť, nie je čo riešiť! Expremiér Igor Matovič (47) si to v utorok po ťažkom dni, keď odovzdal svoju demisiu do rúk prezidentky, namieril do rodnej Trnavy.

A vyzerá to tak, že mu šéf liberálov Richard Sulík (53) narobil poriadne chute, keď ho pozval k sebe na domácu pizzu, aby spolu utužili vzťahy. Na stretnutie u koaličného kolegu to totiž bývalý predseda vlády nevydržal a pizzu si zrejme spolu s manželkou Pavlínkou vychutnali prostredníctvom donášky rovno pred dvere. Matovič sa po mesačnej koaličnej kríze v utorok vzdal svojho premiérskeho kresla. Politologička o novej vláde aj so Sulíkom a Matovičom: Vydrží takáto koalícia? Výstižná odpoveď Tlačil na neho najmä Sulík, ktorý sa v opačnom prípade vyhrážal odchodom SaS z koalície. Vo vláde sa navzájom nedokázali zniesť, aj keď boli v minulosti dobrými priateľmi. Po turbulentnom období plnom nenávisti však prišla snaha o uzmierenie. Otvoriť galériu Na druhý deň už premiér odchádzal na ranné rokovanie vlády. Zdroj: jf „Dal som si záväzok, že niektoré vzťahy budem chcieť napraviť. V rámci toho chcem Igora Matoviča pozvať na obed alebo na večeru, niečo dobré mu uvarím. Gnocchi už mal minule, čiže možno tentoraz pizza. Mám výbornú pizza piecku, čiže to bude určite skvelé,“ povedal Sulík v reakcii na to, že Matovič končí vo funkcii. Bývalý premiér to však očividne k Sulíkovi nevydržal a ešte pred spoločným uzmierovacím posedením si zrejme objednal pizzu rovno domov. Pred ich domom v Trnave od poslíčka rýchlo jedlo vyzdvihol a vychutnal si ho za zatvorenými dverami.