Prezidentkin partner Juraj Rizman: Pravda o tom, prečo odišiel od Šeligu!

Opäť mení zamestnanie! Prezidentka Zuzana Čaputová (47) tvorí už vyše roka pár s bývalým aktivistom Jurajom Rizmanom (45).

Ten pre ňu istý čas pracoval v paláci, no akonáhle sa ich vzťah zmenil na ľúbostný, dal výpoveď a presunul sa do parlamentu. Tam od minulého roka pôsobil ako poradca podpredsedu NR SR Juraja Šeligu (30) zo Za ľudí. Prešlo však 12 mesiacov a Rizman končí aj na tomto fleku. Aký je dôvod?!

Rizman nastúpil do paláca hneď po zvolení Čaputovej. Poznali sa 13 rokov, a tak nikoho neprekvapilo, keď sa stal jej poradcom pre životné prostredie a občiansku spoločnosť. Po pár mesiacoch však prišiel zlom a ich vzťah sa prehĺbil. Rizman to vysvetľoval slovami, že ide o klasický príbeh, keď „dlhoročný pracovný vzťah postupne prerástol v lásku“.

Následne sa rozhodol lukratívny flek opustiť, aby sa vyhol konfliktu záujmov. Presunul sa do parlamentu, kde sa stal poradcom poslanca a zároveň podpredsedu NR SR Juraja Šeligu. Rizman si so Šeligom výborne rozumel a spoločne chodili napríklad na služobky do zahraničia, či riešili aktuálne problémy v koalícii. O to šokujúcejšia je správa o tom, že sa po roku rozhodol skončiť.

„Odchádzam, ale viac by som to nechcel nejak extra riešiť. Myslím, že už o tom bolo povedané dosť. Nesúvisí to s Jurajom Šeligom ani s jeho prácou, čo som rád,“ povedal Rizman pre Nový Čas. V stredu bol jeho posledný deň. „Robiť pre kamaráta a zároveň podpredsedu parlamentu bola pre mňa česť,“ uviedol Rizman s tým, že odchádza na vlastnú žiadosť: „Dôvodov je viac - ale aby nevznikli žiadne špekulácie - ani jeden nemá súvislosť s Jurom a jeho pôsobením na poste podpredsedu NR SR.“

Odchod pre list

Aj keď dôvod oficiálne nekonkretizoval, v zákulisí sa šepkalo o tom, že problémy má najmä s niektorými koaličnými poslancami, ktorí vystupujú proti prezidentke. Podľa zdroja Nového Času mu už dlhšie prekážalo správanie politikov najmä z hnutia OĽaNO. Poslednou kvapkou mal byť list neznámych poslancov Obyčajných ľudí, v ktorom žiadali Igora Matoviča, aby nepodával demisiu.

V ňom nelichotivo vykresľovali práve prezidentku Čaputovú, o ktorej písali, že „tento puč tu organizuje pani z Prezidentského paláca“. Drsné slová na adresu hlavy štátu a zároveň Rizmanovej partnerky sa ho mali dotknúť natoľko, že sa rozhodol urobiť hrubú čiaru za súčasnou pracovnou pozíciou. Kým teda v koalícii našli po kríze zhodu, priateľ prezidentky neúctivé vyjadrenia viacerých predstaviteľov OĽaNO nedokázal hodiť za hlavu.

„S koalíciou už nechce mať nič spoločné. Dotklo sa ho, ako sa vyjadrovali o jeho partnerke ľudia, s ktorými mal ako poradca podpredsedu parlamentu prichádzať do styku,“ prezradil zdroj z parlamentu. Problémom však bolo aj to, že na rôznych fórach padali urážky zo strany poslancov OĽaNO aj na Rizmanovu hlavu. Čo bude teda robiť od apríla? Podľa našich informácií novú prácu zatiaľ nemá. Do Prezidentského paláca ani strany Progresívne Slovensko však podľa ich hovorcov nejde. Šeliga sa k odchodu svojho poradcu vyjadril len stručne: „Bolo pre mňa potešením mať pri sebe priateľa a človeka, na ktorého skúsenosti som sa mohol spoľahnúť. Aj keď už nie sme kolegovia, na našom priateľstve sa nič nemení.“

Nelichotivý list OĽaNO o Čaputovej

- Poslanci OĽaNO minulý týždeň vydali list, v ktorom žiadali, aby ich šéf Igor Matovič neodchádzal z premiérskej stoličky. V opačnom prípade sa vyhrážali odchodom z poslaneckého klubu.

- „Týždne počúvam, že tento puč tu organizuje pani z Prezidentského paláca. Až zrazu pani vyzve Igora, aby podal demisiu. To nedokázali urobiť ani Ficovi či Mečiarovi, a hlavne sa do toho vôbec nemá čo starať, lebo nie jej, ale parlamentu, teda nám, sa vláda zodpovedá,“ píše sa v úvode listu.

- „Keď zlomia Igora, nakoniec zlomia aj nás a to je cieľ. Chcú nás zničiť, lebo im smrdíme a zavadziame v ceste. Zlodejom, progresívcom, aj pani z paláca,“ znie ďalší úryvok z listu.