Kurz zmenil názor, Rakúsko poškuľuje po Sputniku: Jasný odkaz

Pri záchrane vlastného obyvateľstva nehľadíme na to, odkiaľ k nám prúdia vakcíny.

Takmer totožnými slovami, ako pred ním už maďarský premiér Viktor Orbán či slovenský expremiér Igor Matovič obhajuje teraz prípadný nákup ruských vakcín Sputnik V aj rakúsky kancelár Sebastian Kurz. Rakúsky kabinet začal riešiť s Ruskom možný nákup milióna dávok. Kurz o tejto otázke už dávnejšie telefonoval aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Rakúsko sa medzičasom posunulo bližšie k dohode s Moskvou, čo potvrdzuje aj utorňajšie komuniké Kurzovho kabinetu. Hoci vakcíny Sputnik zatiaľ Viedeň oficiálne ešte neobjednala, dohoda je už veľmi blízko. Počíta s prísunom 300 000 dávok ruskej vakcíny v priebehu apríla, ďalších 500 000 má nasledovať v máji a posledných 200 000 začiatkom júna. „Ak Rakúsko dostane milión dávok vakcín navyše, budeme sa môcť rýchlejšie vrátiť do normálu, zachrániť viac životov aj pracovných miest,“ hovorí kancelár Kurz.

Doteraz rakúsky kabinet trval na tom, že po Sputniku siahne až potom, ako jeho používanie schváli Európska lieková agentúra (EMA). V utorok však už Kurz hovoril o poznanie inak. „Nemali by existovať geopolitické hranice. Jediná vec, na ktorej by malo záležať, je to, či je vakcína efektívna a bezpečná,“ vyhlásil.

EMA začala testovať Sputnik už začiatkom marca, posudzovanie vakcín je však tradične zdĺhavý proces. Navyše, západné krajiny stále viac upozorňujú na to, že Sputnik V sa stal prostriedkom nátlaku zo strany Kremľa. „Je to viac nástroj propagandy a agresívnej diplomacie ako nástroj solidarity a zdravotnej pomoci,“ tvrdí napríklad francúzsky minister zahraničia Jean-Yves Le Drian.

Väčšina európskych krajín sa napriek tomu zhoduje v tom, že v momente, keď EMA ruskú vakcínu schváli, sú ju pripravené začať používať. Maďarsko, Česko a Slovensko sa už medzičasom zariadili po svojom. O ruskej vakcíne diskutovali v utorok na diaľku aj lídri Ruska, Nemecka a Francúzska. Každá zo strán však rozhovor interpretovala po svojom.

Zatiaľ čo podľa tlačovej služby Kremľa sa diskusia týkala dokonca aj plánov na spoločnú výrobu vakcín Sputnik v európskych krajinách, francúzske či nemecké zdroje to zatiaľ nepotvrdili. Elyzejský palác, naopak, zdôraznil, že lídri Francúzska aj Nemecka nadniesli počas rozhovoru s Vladimirom Putinom tému väznenia ruského opozičného politika Alexeja Navaľného.

AstraZeneca už len od 60 rokov vyššie

V Nemecku v utorok rozhodli o zastavení podávania vakcíny britsko-švédskeho konzorcia AstraZeneca ľuďom do 60 rokov. V krajine sa totiž objavilo už 31 prípadov krvných zrazenín v mozgu u ľudí, ktorým bola podaná práve táto vakcína. Okrem dvoch prípadov šlo vždy o ženy vo veku od 20 do 63 rokov. Deväť z týchto osôb zomrelo. Stále nie je preukázaná spojitosť s očkovaním AstraZenecou, počet takýchto prípadov však už podľa nemeckých médií začína byť podozrivý.