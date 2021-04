Pred 28 rokmi ukradli v Rožňave cenný obraz: Aha, kde ho vypátrali!

Stal sa takmer zázrak! Do Rožňavy sa vrátil historicky cenný obraz po 28 rokoch.

Zlodeji ho ukradli z Kalvárie ešte v roku 1993. Nedávno sa zistilo, že dielo je ponúkané na aukcii v Česku. Tamojšia polícia ho zaistila a vrátila na miesto, odkiaľ ho odcudzili. Obraz bol umiestnený v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie na rožňavskej Kalvárii. Namaľoval ho rodák zo Švedlára Anton Haffner v roku 1866.

„Na obraze je sv. Klement, rímsky pápež, patrón baníkov. Z jeho prinavrátenia mám veľkú radosť. Je to obrovské kultúrne dedičstvo. Obraz bude umiestnený v našej katedrále,” povedal rožňavský biskup Stanislav Stolárik. „Obraz bol ponúknutý v aukcii a bolo dokonca už aj vybavené povolenie na vývoz do zahraničia. Nebolo jednoduché to zastaviť. Po ukradnutí prešiel reštaurovaním. Následne ho reštaurátorka očistila a dali sme ho zarámovať,” vysvetlila archivárka biskupstva Silvia Lőrinčíková.

Hodnotu obrazu však prezradiť nechcú. „K cene sa nechcem vyjadrovať. Na aukcii bola podhodnotená kvôli plánovanému vývozu. Jeho reálna cena je však niekoľko desiatok tisíc eur,” vysvetlil Peter Cengel, ktorý spolupracuje s biskupstvom.

Nájdený vďaka prerábke

Obraz sa podľa neho podarilo vypátrať vďaka plánu na obnovu interiéru kostola. „Začali sme pátrať, či nenájdeme na internete nejaké zmiznuté predmety. Nemali sme žiadne indície. Zhodou okolností sme však obraz našli na aukcii. Bola to niekoľkotýždňová práca. Naša polícia sa následne obrátila na Interpol a české ministerstvo vnútra. Odvtedy prešiel približne mesiac, kým sa dostal k nám,” uzavrel Cengel. Aké boli cesty obrazu po krádeži nevedno. Človek, ktorý ho dal do dražby, je podľa Cengela ťažko chorý a nebolo možné ho vypočuť.