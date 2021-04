Ako trávi Celeste Buckingham čas na romantickom ostrove? Toto by ste netipovali

Úspešná speváčka Celeste Buckingham (25) sa už dlhé mesiace zdržiava na ostrove Madeira, kde sa snaží začať žiť úplne nový život po každej stránke.

Psychické problémy, liečenie z anorexie a aj nespokojnosť vo vlastnom tele boli všetko ťažkosti, ktoré speváčku dlhodobo trápili. No na ostrove sa konečne rozhodla riešiť svoje zničené zdravie a skúsiť aspoň troškou pomôcť aj ostatným.

Celeste dlhé roky bojovala s predsudkami a s akýmsi ideálom krásy, ktorý ju prenasledoval na každom rohu. Nenávidela na sebe každé kilo navyše, a preto, žiaľ, aj ona trpela nepríjemnou anorexiou. No zdá sa, že okrem toho, že našla nový domov na Madeire, tak sa jej podarilo nájsť aj novú cestu za zdravším ja, o ktorú sa chce podeliť.

„Venujem sa knihe, píšem knihu a rozmýšľam, že idem napísať aj špeciálnu kuchársku knihu s receptami pre ľudí, ktorí prežili problémy s diétami alebo problémy, ako je anorexia, bulímia, alebo pre tých, ktorí bojovali so svojou váhou. Píšem to zo svojho pohľadu, pretože ja som to zažila sama a kvôli tým rokom diét a náročných vecí, čo som fyzicky zažila, aby som bola chudá a tak ďalej, tak som si zničila žalúdok,“ prezradila speváčka v Rádiu Jemné.

A tak sa sympatická brunetka naučila lepšie variť a vďaka lekárom zistila, aké potraviny kvôli pokazenému žalúdku jesť už nemôže.