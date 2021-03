Ako pripraviť motorku na sezónu – radí dvorný mechanik Štefana Svitka na Dakare Zlatko Novosád

Predaj nových áut padal, ale motorky šli na dračku. Aj to je jeden z prejavov pandémie. Motocykle boli v uplynulom roku na Slovensku hitom.

V súčasnosti má u nás svojich majiteľov vyše 120 000 motocyklov. Pre väčšinu z nich sa sezóna začína teraz na jar. Na čo by mali pamätať skúsení motocykloví harcovníci aj nováčikovia, kým vyrazia na cesty? Po odpovede sme zašli za dvoma špecialistami, akých v Európe nie je veľa. Motocyklový jazdec Štefan Svitko má za sebou nepretržite desať ročníkov extrémnych maratónskych pretekov Rely Dakar a patrí medzi svetovú elitu. Mechanik Zlatko Novosád sa mu stará o súťažný stroj KTM a Svitko získal titul Dakarská legenda aj vďaka zručnosti a znalostiam svojho mechanika. Len málokto pozná motocykle tak dobre ako táto dvojica. Na čo teda dbať, aby sme nadchádzajúcu sezónu prežili v zdraví nielen my, ale aj náš stroj?

Tankujme zásadne kvalitu

Motorky obvykle zazimovávame s prázdnou nádržou. Ak ste ju ale zazimovali aj s palivom, vypustite benzín z nádrže a natankujte nanovo. „Príprava na sezónu sa začína od paliva,“ zdôrazňuje mechanik Zlatko Novosád. A aj pri motorkách platí, že prémiové palivo je dobrá voľba. Prémiové palivá obsahujú aditíva, ktoré zlepšujú ich vlastnosti. Prémiové palivá od Slovnaftu EVO Plus majú vyšší podiel aditív EVOtech formula, ktoré čistia motor, spaľovací priestor aj vstrekovací systém a prispievajú k dobrej kondícii motorky. „V dnešnej dobe sa používajú do motoriek dva druhy benzínov, ale odporúča sa tankovať palivo s vyšším oktánovým číslom. Odporúčam prémiové palivá, pretože po zimnej prestávke netreba robiť väčšiu údržbu palivového systému. Tieto palivá majú v sebe čistiace zložky, ktoré to urobia za vás,“ dodáva Zlatko Novosád.

Čerstvosť benzínu by určite nemali podceniť ani tí, ktorí jazdia na dvojtakte a nemajú na motorke oddelené mazanie. V tomto prípade nestarne len benzín, ale aj olej, ktorý v ňom je namiešaný. Takáto zmes by určite nemala stáť povedzme pol roka v nádrži motorky, alebo v kanistri, motor sa tomu určite nepoteší. Budete mať nielen menej výkonu, ale hlavne nepravidelný chod.

Vyberme vhodný motorový olej

Motorový olej, to nie je len výdrž stroja, ale aj okamžitý výkon. Výmena oleja na začiatku sezóny je samozrejmosť, ale tým to nekončí. Ak jazdíte často a stroj je extrémne namáhaný, doprajte mu plnohodnotný olej opakovane počas sezóny. Štefan Svitko používa počas extrémnych maratónskych pretekov Rely Dakar motorový olej MOL Dynamic MOTO s technológiou elastickej vrstvy so špeciálnym systémom aditív. Tieto syntetické motorové oleje sa prispôsobia každému jazdnému štýlu a skvele fungujú aj v extrémnych podmienkach a pri vysokom výkone. V reálnych podmienkach Dakaru tento motorový olej dokázal zabezpečiť lepšie a vyrovnanejšie výkony motora a súčasne chrániť spojku a prevodovku pred poškodením. To je niečo, čo ocení každá motorka, aj jazdec.

Nepodceňme mazanie reťaze

„Dôležitou vecou, ktorú netreba podceňovať, je starostlivosť o reťaz,“ hovorí mechanik Zlatko Novosád. „Na reťaze sú špeciálne čističe a mazacie spreje. Treba ich mať pripravené a vždy pred jazdou aj po jazde reťaz skontrolovať. Čím viac sa bude jazdec starať o reťaz, tým dlhšie mu vydrží. Nie je to lacná záležitosť,“ zdôrazňuje. Pred každým mazaním treba reťaz vyčistiť mäkkou kefou a odmasťovacími prípravkami od prachu, blata a drobných nečistôt. Na mazanie používame výlučne spreje, ktoré sú na to určené. Na Rely Dakar si Štefan Svitko a Zlatko Novosád vždy berú zásobu osvedčených sprejov MOL Dynamic Moto Chain O-X. Tento špeciálny sprej je pri aplikácii tekutý a preniká na všetky vnútorné klzné plochy, kde po krátkom čase stuhne. Zabezpečuje aj to, že sa na povrch reťaze príliš nelepia nečistoty.

Jazdime za každých okolností bezpečne

Zvýšený záujem o motorky je pochopiteľný. Riziko infekcie sa pri tomto spôsobe dopravy blíži nule. Jazda na motocykli má však svoje špecifiká, a tak sa držme rady Štefana Svitka, ktorý ako jediný na Slovensku veľakrát absolvoval extrémne trasy Rely Dakar: Nikdy neriskujte. Oplatilo sa to Svitkovi, ktorý patrí medzi TOP 10 svetových motocyklových jazdcov a oplatí sa to aj nám.