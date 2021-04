Vlhová doniesla do paláca celú svoju rodinu: Brat Boris dostal novú úlohu!

Foto

Bez tých ľudí si nevie predstaviť svoj život, svoje úspechy. Aj preto ich naša najlepšia športovkyňa súčasnosti Petra Vlhová vzala so sebou do Prezidentského paláca, aby ich aj takto odmenila za to, čo pre ňu a pre splnenie jej sna o veľkom krištáľovom glóbuse urobili.