Peter Sagan si na Okolo Flámska chce zdokonaliť formu: Na preteky sa pripravuje doma v Monaku

Napriek čiastočnej karanténe niekoľkých jazdcov v dôsledku nákazy COVID-19 sa nemecký tím Bora-Hanshrohe napokon predstavil na stredajšej prípravnej klasike Dwaars door Vlaanderen, kde pôvodne nemal štartovať.

Ešte dôležitejšia je však informácia, že by sa nič nemalo zmeniť na štarte Petra Sagana na jednom z vrcholov jarnej klasikárskej sezóny - monumentálnych pretekoch Okolo Flámska. Ich 105. ročník sa uskutoční už tento týždeň - na Veľkonočnú nedeľu 4. apríla.

"Napriek karanténe niekoľkých našich jazdcov v Belgicku pôjde Peter Sagan na preteky Okolo Flámska tak, ako bolo plánované. Šampión z roku 2016 však predtým musí absolvovať zdravotné kontroly," informoval web velonews.com.

Severobavorská stajňa Bora-Hansgrohe musela v závere minulého týždňa stopnúť svojich cyklistov z jednorazových pretekov v Belgicku E3 Saxo Bank Classic aj Gent-Wevelgem po pozitívnom teste Brita Matta Wallsa.Až séria negatívnych testov všetkých týchto ľudí nakoniec rozhodla o zmene a povolení štartovať na Dwaars door Vlanderen.

So Saganom však táto situácia nemá nič spoločné. Trojnásobný majster sveta po pretekoch Okolo Katalánska odletel domov do Monaka a do Belgicka by sa mal presunúť zrejme až v piatok. "Peter v týchto dňoch trénuje doma v Monaku. Nepotrebuje prísť do Flámska skôr, aby bližšie preskúmal trasu pretekov. Pozná ju veľmi dobre. Do Belgicka príde až v piatok," píše sa vo vyhlásení tímu Bora-Hansgrohe aj na webe cyclingnews.com.

Tridsaťjedenročný Žilinčan v uplynulom týždni prvýkrát v kariére absolvoval preteky Okolo Katalánska, aby dostal do nôh súťažné kilometre po prekonaní koronavírusu v úvode sezóny. Sagan sa v Katalánsku blysol aj jedným víťazným etapovým šprintom a v bodovacej súťaži obsadil tretie miesto.Nezostáva mi iné ako pokračovať v tvrdej práci smerom k najbližším cieľom," napísal Peter Sagan na svojom webe.

Peter Sagan vyhral preteky Okolo Flámska v roku 2016. Spomedzi svojich deviatich účastí na tomto prestížnom podujatí bol aj druhý, štvrtý, piaty, šiesty a jedenásty. Vlani Flámsko vynechal, lebo v netradičnom jesennom termíne posunutej sezóny dostalo u neho prvýkrát prednosť Giro d'Italia.