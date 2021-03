Trnava otvára škôlky a prvý stupeň základných škôl: Už je jasný termín

Mesto Trnava otvorí od utorka 6. apríla materské školy a od stredy 7. apríla aj prvý stupeň základných škôl.

Tie boli doteraz otvorené len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a tých, ktorým ich povolanie neumožňovalo prácu z domu. Informovala o tom hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová.

Okres Trnava prechádza od 5. apríla do červenej farby COVID automatu. Majtánová upozornila, že na návrat dieťaťa do školy či škôlky je potrebný certifikát s negatívnym výsledkom testu na nový koronavírus jedného zákonného zástupcu, ktorý nebude starší viac než sedem dní. "Otestovať sa bude možné počas veľkonočného víkendu (3. - 4. 4.) v mestských odberových miestach, prípadne počas týždňa v mobilných odberových miestach zriadených štátom," uviedla. "Pri výskyte ochorenia v triede bude v prípade záujmu možnosť pretestovať žiakov 3. a 4. ročníkov kloktacími testami. Potrebný bude súhlas zákonného zástupcu, výsledok bude známy do 72 hodín," doplnil vedúci odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Trnave Michal Špernoga.

Prezenčná forma výučby na druhom stupni ZŠ bude obnovená až po povolení zo strany zodpovedných štátnych orgánov, či podľa celoštátneho COVID automatu alebo príslušných orgánov. Žiaci piateho až deviateho ročníka zatiaľ pokračujú v dištančnom vzdelávaní.