Boli ohniskom nákazy, situácia v Centre sociálnych služieb Bôrik sa zlepšila: Klientov budú čoskoro očkovať

Epidemiologická situácia v súvislosti s novým koronavírusom v Centre sociálnych služieb (CSS) Bôrik v Nitrianskom Pravne v okrese Prievidza sa stabilizovala.

V zariadení by sa mala čoskoro skončiť karanténa, klientov by mali následne i očkovať proti ochoreniu COVID-19.

Zariadenie sa nachádza v karanténe od 24. februára po tom, čo tam hygienici potvrdili niekoľko desiatok ľudí pozitívnych na nový koronavírus. Väčšina klientov mala mierne, prípadne žiadne príznaky. "Približne o dva týždne by sa mohla karanténa skončiť, keďže končí až 14-dňovou izoláciou posledného nakazeného klienta. Situácia je momentálne dobrá, stabilizovaná, v zariadení máme už len štyroch pozitívnych klientov," načrtol v stredu riaditeľ CSS Bôrik Róbert Orság.

CSS v utorok (30. 3.) a stredu podľa neho pretestovalo i zamestnancov, do práce ich chodí 105, ďalší 15 sú práceneschopní. Všetci sú bezpríznakoví a negatívni. Na COVID-19 ochorelo celkovo približne desať percent zamestnancov. Na ochorenie alebo s ním zomrelo k strede 12 klientov.

Klienti by sa mali i čoskoro dočkať očkovania. Na to, že vakcínu ešte nedostali, upozornil riaditeľ zariadenia v polovici marca s tým, že sa na očkovanie hlásili ešte začiatkom februára. "Kontaktovala nás pred časom Fakultná nemocnica Trenčín s tým, že sú nás ochotní zaočkovať, čo teda vzhľadom na karanténu nie je možné. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach v utorok zriadila vakcinačnú výjazdovú skupinu, ktorá by nás mohla po dohode s nami zaočkovať počas 14 dní odo dňa ukončenia karantény," priblížil Orság. Ten podľa svojich slov predpokladá, že prvú dávku vakcíny by mohli klienti dostať ku koncu apríla. "Klienti majú záujem. Naším cieľom je dosiahnuť približne 70 percent vakcinovaných, čo by znamenalo, že klientom by mala v zmysle usmernení hlavného hygienika skončiť povinnosť sa pravidelne testovať," dodal.

Zariadeniu sa rozhodli pomôcť i zamestnanci Okresného úradu v Prievidzi. Dar odovzdali riaditeľovi v stredu. "Nápad sme mali s kolegyňou, keďže sme zachytili, aká je vážna situácia na Bôriku, ktoré je najväčším zariadením v okrese. Tento nápad by sa však nedal zrealizovať, keby nebolo správnych ľudí na správnom mieste a na okresnom úrade takí sú," skonštatovala supervízorka klientskeho centra úradu Katarína Ivaničová. Po dohode s riaditeľom zamestnanci podľa nej doniesli rukavice, respirátory, ďalší zdravotnícky materiál, ovocie a sladkosti. Na dar v hodnote približne 250 eur sa počas dvoch dní vyzbierali pracovníci zo všetkých odborov úradu, dodala Ivaničová.