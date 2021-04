V Červených páskach excelujú neznámi herci: Odkiaľ sa tie decká vzali? Prekvapivé zistenie o Eve

Seriál Červené pásky stojí na šestici mladých hercov, či skôr sa pýta napísať nehercov. Práve tento náročný projekt sa totiž stal ich veľkým krstom a testom zároveň. Poradili si s ním na jednotku, až sa divák musí čudovať, kde doteraz trčali. My vám to prezradíme.

Objavy roka 2020: Toto sú nové hviezdy a hviezdičky, ktoré vystrelili nahor

Peter Kiss (24)

ako Jonáš

Prvé herecké skúsenosti získal v divadle Ludus a tie ďalšie prišli počas vysokoškolského štúdia. „Pred kamerou to boli iba malé epizódne postavy. Čo sa týka rozsiahlosti, toto je moja prvá veľká herecká príležitosť,“ priznáva seriálový Jonáš, ktorému vraj prvý deň na pľaci dal poriadne zabrať, no problémy nemal ani tak s hraním... „Ťažko sa mi strihali vlasy. Nikdy som sa sám nestrihal a zrazu som to musel urobiť pred kamerou. Nebolo to jednoduché – musel som sa sústrediť na emóciu a zároveň na strihanie, keďže som mal na to iba jeden pokus.“

V seriáli čelí jeho postava ťažkej diagnóze, rakovine. Ako sa na to pripravoval? „Nepoznám presnú odpoveď na túto otázku. Nedá sa úplne pripraviť na ťažkosti, ktoré moja postava Jonáša má. Sledujem celý ten priebeh a obdivujem deti, ako sú Jonáš, Leo... Pretože také deti naozaj existujú. Sú zázračné. Niektoré medzi nami, niektoré v našich srdciach. Jedno majú tieto deti spoločné, dávajú nám silu ísť ďalej a ďalej,“ dodáva mladý herec.

Krištof Kelíšek (11)

ako Hugo

Krištof je synom producenta seriálu Petra Kelíška a ide o jeho prvú väčšiu hereckú skúsenosť. „Párkrát som účinkoval ako komparz v Oteckoch a každé leto chodievam na divadelný tábor GONG,“ tvrdí najmladší z partie, ktorý sa nemusel trápiť s textami ani s hereckým výrazom. Hrá totiž chlapca v kóme. „Hneď prvý deň sa mi stalo, že som priamo na pľaci v tej posteli zaspal...“ prezrádza so smiechom, pričom schrupnúť sa mu vraj podarilo ešte niekoľkokrát. „Pre štáb to bola výhoda, lebo inak sa mi zdalo niekedy strašne ťažké ležať len tak, bez pohnutia a rozprávania... Často sa diali aj vtipné, fakt srandovné situácie na pľaci, vydržať sa nesmiať bola výzva...“

Eva Opáleková (24)

ako Ema

Na konzervatóriu vyštudovala operný spev a hoci v rámci vyučovania mali aj herectvo, išlo skôr o „operné“ herectvo. Seriál Červené pásky boli pre ňu prelomovou skúsenosťou. „Tvorcovia si ma všimli a oslovili ma prostredníctvom sociálnych sietí,“ prekvapuje Eva, ktorá sa s hereckými kolegami a tvorcami pred začiatkom nakrúcania stretla na spoznávacom víkendovom sústredení, no prvé nakrúcanie ju aj tak poriadne prekvapilo. „Bolo tam veľa ľudí, ktorých som dovtedy vôbec nepoznala, a keďže to bola pre mňa úplne prvá skúsenosť pred kamerami, nevedela som vlastne, ako to tam chodí,“ prezrádza. Jej postava bojuje s poruchou príjmu potravy, pričom o tejto chorobe sa snažila zistiť čo najviac. „Najviac mi pomáhalo, že sama v sebe som si vyvolávala pocity, že na jedlo nemám chuť, že sa mi protiví...“

Jakub Švec (22)

ako Leo

Jakub je študentom herectva na VŠMU a v porovnaní s kolegami má na svojom konte o niečo viac skúseností. „Účinkoval som v inscenácii Vojna a mier v SND, Masa a moc v AntiTeatre a v školskom divadle LAB. Z filmovej tvorby som stihol pár študentských filmov a minisériu pre britskú BBC...“ rozpráva, pričom nedávno ste ho mohli vidieť aj vo viacerých epizódach Oteckov, kde jeho postava pomotala hlavu Nine aj Dorke. Prvý natáčací deň mu najskôr oholili hlavu a až potom ho čakal úvodný obraz. „Cítil som sa ako prvák druhého septembra. Veľmi mi pomáhala najmä jedna dôležitá vec. Videl som, že režisérovi Braňovi Mišíkovi a producentovi Peťovi Kelíškovi nie sme vôbec ľahostajní, záležalo im na nás a na tom, aby sme hrali dobre,“ vysvetľuje.

Jeho Leo je na tom zo seriálových deciek asi najhoršie, s rakovinou neúspešne bojuje dlhé roky. Prípravu Jakub nepodcenil. „Stretol som sa s neuveriteľne láskavým človekom, odborníkom MUDr. Paľkom Bicianom, detským onkológom v Banskej Bystrici. Hovoril o konkrétnych rodinách, o humore, ktorý funguje, o slangu, o dobrých aj zlých osudoch.“ Mladý herec sa radil aj so svojou sestrou, ktorá je lekárka. „A štvorhodinovú cestu vlakom z Prahy do Bratislavy som nútil môjho kamaráta, budúceho medika, aby mi podrobne vysvetlil, ako táto choroba funguje. Pripúšťam, že niekedy ma to veľmi zmohlo. No o to väčšmi som sa snažil, aby som tento krásny príbeh, príbeh Lea dokázal priblížiť divákom.“

Adam Kubala (22)

ako Erik

Predstaviteľovi fešáka Erika sa v pätnástich podarilo zahrať v seriáli Superhrdinovia a zopárkrát sa objavil aj v Rodinných prípadoch. „Ale Červené pásky sú moja prvá poriadna ‚točka‘,“ dodáva. Na svoj prvý natáčací deň sa vraj veľmi tešil. „Vôbec som nemal stres, úprimne som sa tešil, ako všetkých spoznám, na nové priateľstvá. Moja úplne prvá klapka dopadla na ‚priezračný vychodniarsky spôsob‘,“ smeje sa rodák z východoslovenskej obce Ľubica a pokračuje. „Našťastie som všetkých dopredu upozornil, povedal, že to je v krvi a v DNA a brali to s rezervou.“ Počas nakrúcania býval spolu s Adamom Trckom. „Pamätám si, ako sme sa prvý týždeň úplne báli, že zaspíme. Nakoniec sme sa každú polhodinu budili s tým, či sme náhodou nezaspali. V byte sme mali veľmi tenké steny a Adam sa z nevysvetliteľného dôvodu učil texty strašne nahlas. Takže som vždy prišiel na pľac s tým, že som vedel aj jeho repliky. Adam nemá za sebou žiadne herecké školy, preto sa musel viac popasovať s niektorými scénami. „Nepoznám niektoré herecké techniky, tak zahrať infarkt som bral ako ‚fest‘ veľkú výzvu. Samozrejme, pozeral som rôzne videá, a pomáhal mi aj režisér, ktorý mi to tiež dobre vysvetlil,“ dodáva so smiechom.

Adam Trcka (17)

ako Adam

Adam študuje druhý rok herectvo na košickom konzervatóriu a Červené pásky sú preňho, podobne ako pre ostatných, prvou veľkou hereckou skúsenosťou. „Predtým som hral v divadle na základnej umeleckej škole, alebo som nadaboval hlavnú postavu v jednom seriáli,“ vysvetľuje. Nečudo, že prvý deň na pľaci ním poriadne zamával. „Mal som taký stres, že sa mi triasla krieda, ktorou som mal kresliť. Ale dosť mi pomohla Glebova hudba, ktorú som si ‚peckoval‘ a tiež ľudia okolo mňa, ktorí to brali tak v pohode, že aj ja som sa dal do pohody. Potom to už bolo oveľa lepšie.“ Jeho postava je špecifická, žije si vo svojom svete a komunikuje úplne inak než ostatní. „Moja príprava teda bola skôr vnútorná,“ vysvetľuje mladý herec.