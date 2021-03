Situácia v krompašskej nemocnici sa zlepšuje: Pľúcnu ventiláciu potrebujú traja pacienti

Pandemická situácia v krompašskej nemocnici aj v regióne sa postupne zlepšuje.

V nemocnici sa aktuálne nachádza 17 pacientov s ochorením COVID-19, pričom traja z nich sú vo vážnom stave, ktorý si vyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. Uviedol to riaditeľ nemocnice Miroslav Kraus.

"Počas veľkonočných sviatkov bude prevádzka nemocnice zabezpečená v štandardnom režime, nie je uzavreté žiadne oddelenie. Na lôžkových oddeleniach bude zabezpečená ústavná pohotovostná služba. K dnešnému dňu máme celkový počet hospitalizovaných pacientov 80, z toho je 17 pacientov s ochorením COVID-19," priblížil Kraus.

Mobilné odberové miesto v krompašskej nemocnici bude v prevádzke aj počas veľkonočných sviatkov, bude však pracovať v skrátenom čase. V piatok (2. 4.) bude fungovať od 8.00 do 12.00 h, v sobotu (3. 4.) od 8.00 do 16.00 h, v nedeľu (4. 4.) bude zatvorené a v pondelok (5. 4.) bude k dispozícii od 8.00 h do 12.00 h.