Ministri o očakávanom verdikte Ústavného súdu k núdzovému stavu, Remišová: Je pripravený aj plán B

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) sa vyjadril aj k očakávanému verdiktu Ústavného súdu v prípade núdzového stavu.

Verí, že verdikt potvrdí opodstatnenosť prijatia núdzového stavu z dôvodu ochrany zdravia a života. "Verím, že to bolo všetko v súlade s ústavou. Možno nám súd dá nejaké usmernenia smerom do podobných situácií v budúcnosti," povedal Naď. Poukázal aj na to, že núdzový stav prijímali aj iné krajiny.

Podpredsedníčka vlády a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) k stanovisku Generálnej prokuratúry (GP) SR uviedla, že rezort spravodlivosti k tomu posielal vyjadrenie. Poznamenala, že časť pripomienok GP SR bola viac politického ako právneho charakteru. Podľa nej by sa GP SR nemala vyjadrovať k politickým alebo epidemiologickým argumentom. "Rozhodnutie Ústavného súdu budeme plne rešpektovať," povedala. Poukázala na to, že je pripravený aj plán B.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽANO) je presvedčený, že núdzový stav je ešte potrebný. "Som presvedčený, že treba robiť všetky potrebné kroky dopredu, dovidieť za roh a povedať, že ľudské životy sú to najdôležitejšie, čo musí vláda chrániť," povedal. Pri núdzovom stave je podľa Remišovej vždy potrebné očakávať riadne odôvodnenie, epidemiologické zdôvodnenie situácie, prečo je potrebné núdzový stav ešte prijať a predlžovať. "Verím, že sa podmienky natoľko zlepšia a zlepšujú, že to bude naposledy," povedala pred stredajším rokovaním vlády. Dúfa, že núdzový stav už nebude potrebné predlžovať.