Partia chlapov z Ilavy ukázala, čo sa stane po uvoľnení opatrení: Z toho videa sa budete smiať do konca pandémie

Každý momentálne čaká na jednu vec! Kedy sa už konečne uvoľnia opatrenia. Popandemické plány sú dávno zapísané v diároch tisícok Slovákov.

Čísla naznačujú, že ak zotrváme, situácia sa bude zlepšovať. Mnohí si už preto brúsia zuby na život po lockdowne. Hoci by sme mali začať pozvoľna a zodpovednosť by mala ostať na prvom mieste aj po uvoľnení opatrení, fantázii o postcovidovom svete sa medze nekladú.

Partia chlapov z Ilavy, ktorá si hovorí Tadaaa parody, preto nakrútila video, ktoré sa zakladá práve na takýchto uvoľnených myšlienkach. Humor týchto mužov neopustil ani v najhorších časoch, a tak sa aj naši čitatelia môžu pobaviť pri sledovaní ich vtipného videa.

Vo videu sa pozreli na to, ako by to v ich prípade vyzeralo, keby ohlásili úplne uvoľnenie opatrení. Ich program je úplne jasný.