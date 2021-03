Policajti bude cez sviatky vykonávať zvýšené kontroly: Mikulec prezradil, na čo sa zamerajú

Vzhľadom na to, že nový kabinet ešte nie je vymenovaný, predpokladané body stredajšieho programu vlády boli vypustené.

Pred rokovaním vlády, ktorá je v demisii, to vysvetlil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). "Podľa mojich informácií by sme sa mali zaoberať len jedným bodom - núdzovým stavom a závermi pandemickej komisie. Vláda by mala byť vymenovaná zajtra, preto sme tie štandardné body dnes vypustili," vysvetlil.

Vyjadril sa aj k očakávanému verdiktu Ústavného súdu v prípade núdzového stavu. Naď verí, že verdikt potvrdí opodstatnenosť prijatia núdzového stavu z dôvodu ochrany zdravia a života. "Verím, že to bolo všetko v súlade s ústavou. Možno nám súd dá nejaké usmernenia smerom do podobných situácií v budúcnosti," povedal Naď. Poukázal aj na to, že núdzový stav prijímali aj iné krajiny.

Pri zabezpečení poriadku a monitoringu dodržiavania pravidiel ostáva podľa jeho slov v nasadení stále približne 3000 vojakov. "Nič špeciálne k Veľkej noci sme neprijali, štandardne ten mandát funguje, v prípade potreby je počet možno zvýšiť," dodal.

Vyzval ľudí, aby sa počas sviatkov zdržiavali doma, zbytočne necestovali a znížením mobility prispeli k ďalšiemu poklesu šírenia vírusu.

Veľkonočné sviatky a zodpovednosť počas nich bude pre boj s pandémiou ochorenia COVID-19 kľúčová. Myslí si to minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽANO), ktorý pred stredajším rokovaním vlády požiadal o to, aby ľudia necestovali a dodržiavali opatrenia. "Ak vydržíme, verím, že sa podarí zraziť definitívne krivku chorobnosti dole," uviedol.

Potvrdil, že polícia bude vykonávať zvýšené kontroly. "Zameriame sa jednak na hranice, ale aj na hranice medzi okresmi," doplnil. Na rokovaní vlády by sa podľa jeho slov malo rokovať o niektorých spresneniach opatrení, avizoval, že jedno z nich sa bude týkať testov.

To, či na programe bude otázka možného ovárania kostolov počas sviatkov je podľa Mikulca na designovanom premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO). "Ak túto otázku otvorí, budeme o tom hovoriť. Ja som za to, aby sme ešte vydržali," priznal.