Zmena na poslednú chvíľu: Dosluhujúca vláda vypustila z rokovania celý program

Dosluhujúca vláda vypustila z programu stredajšieho rokovania celý program, ktorý pôvodne zverejnila na svojej webovej stránke.

Urobila tak v stredu ráno. Rokovanie je naplánované so začiatkom o 8.00 h.

Vzhľadom na to, že nový kabinet ešte nie je vymenovaný, predpokladané body stredajšieho programu vlády boli vypustené. Pred rokovaním vlády, ktorá je v demisii, to vysvetlil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). "Podľa mojich informácií by sme sa mali zaoberať len jedným bodom - núdzovým stavom a závermi pandemickej komisie. Vláda by mala byť vymenovaná zajtra, preto sme tie štandardné body dnes vypustili," vysvetlil.

Pôvodne sa mal vládny kabinet zaoberať plánom úloh na ochranu pamiatok i zásadami vydávania Vestníka vlády SR. Okresné úrady by podľa pôvodne predloženého materiálu viac nemali mať povinnosť posielať obciam vo svojom obvode bez zriadeného webového sídla čiastky vestníka vlády v listinnej podobe.

Rozhodovať sa malo tiež o novom generálnom tajomníkovi služobného Úradu vlády (ÚV) SR. Navrhovaným kandidátom mal byť Marek Vandrák. Na programe pôvodne boli aj viaceré správy, napríklad o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2020 či splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity za rok 2020.