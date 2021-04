Zásadná chyba stála mamičku († 25) život: Jej nehybné telo našiel vo vani malý synček

Mladá mamička spravila zásadnú chybu, ktorá sa jej stala osudnou.

Anastasia Scherbinina si chcela užiť príjemný kúpeľ. Do vane si so sebou zobrala aj telefón, pretože čakala dôležitý hovor. Nanešťastie sa jej už vybíjala batéria a preto mobil zapojila do elektriny. Kráske z ruského Novosibirsku však nedopatrením spadol do vody, to ju stálo život.

Ako píše portál Mirror, Anastasia zomrela po masívnom zásahu elektrickým prúdom. Jej telo objavil 4-ročný synček. Chlapček mal prísť do kúpeľne po tom, ako začul buchnutie a kvôli skratu zhasli svetlá. Vystrašené dieťa zakričalo na babku, ktorá zalarmovala pohotovostné služby. Podľa vyšetrovateľov zomrela žena okamžite.

Pre mieste média prehovoril rodinný priateľ. "Anastasia mala obrovské popáleniny na hrudi." O chlapčeka sa momentálne stará babička. Zatiaľ mu nedokázala povedať, že jeho mama je mŕtva a tak stále verí, že sa čoskoro vráti domov. "Je presvedčený, že mamička sa lieči v nemocnici. Čaká na ňu, kým sa vráti," uviedli príbuzní. Polícia incident vyšetruje, aby zistila všetky okolnosti smrti mladej matky.