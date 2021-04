Barbara v 57 rokoch porodila zdravého syna: Z toho, čo robila tesne predtým, vás obleje pot

Barbara Higgins a jej manžel Kenny Banzhoff prišli pred 5 rokmi o 13-ročnú dcéru Molly. Diagnóza - nediagnostikovaný nádor na mozgu. Po životnej strate majú teraz opäť dôvod na úsmev.

Učiteľka z New Hampshire totiž po tom, ako podstúpila s manželom (65) umelé oplodnenie, vo veku 57 rokov priviedla na svet zdravého chlapčeka menom Jack.

Po Mollynej smrti sa Barbara nevedela vzdať myšlienky na ďalšie dieťa. "Začali sa mi snívať sny, že chcem mať dieťa, a pomyslela som si: ´Dobre, Barb, to je trochu bláznivé,´“ povedala pre NBC Boston. Predstavy, že by naozaj priviedla na svet ďalšie dieťa, sa však nevedela striasť. Nakoniec ju v hlave držala pár rokov, kým si v Bostone nenašla kliniku asistovanej reprodukcie, ktorá sa venuje aj ženám v jej veku.

Jej tretie tehotenstvo nakoniec prebehlo bezproblémovo, čo Barbara pripisuje svojmu aktívnemu životnému štýlu. Veď do dňa pôrodu ešte vzpierala! "Venujem sa veľkému množstvu silových tréningov a všetkým tým šialeným crossfitovým veciam, o ktorých ste počuli,“ vysvetlila pre NBC Boston. Akčná 57-ročná žena sa tak bezkonkurenčne stala najstaršou mamou, ktorá kedy rodila v New Hampshire. Pritom ona sama svoj vek neriešila.

"Nikto nemôže porodiť dieťa a s istotou vedieť, že ho uvidí vyrastať,“ uviedla a dodala, že „sa nestarala o to, či ju niekto odsudzuje alebo o ďalšie faktory." "Je to iba o nás a Jackovi a našom každodennom živote. Zatiaľ je to dobré," teší sa Barbara zo synčeka. "Kto vie, ako na tom budem o 10 rokov, ale kto vie, ako na tom o 10 rokov budeš ty? To nie je niečo, čo by niekto mohol predvídať, a prečo by Jack nemal zostať nažive len preto, že ja som stará?" zamyslela sa na záver žena.