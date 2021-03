Premiér oznámil skvelé správy: Írsko začne rušiť trojmesačný lockdown

Írsko začne rušiť trojmesačný lockdown na budúci mesiac, hoci mnoho pandemických obmedzení zostane v platnosti až do mája, oznámil v utorok premiér Micheal Martin.

"Sme v poslednom úseku tejto hroznej cesty," povedal podľa tlačovej agentúry AFP Martin v prejave k národu. "Teraz výrazne zrýchľujeme očkovanie, takže neskôr v lete si užijeme ešte viac slobody," dodal.

Írsko vstúpilo do tretieho lockdownu, zameraného na zastavenie nákazy, koncom decembra: zatvorilo reštaurácie, puby a obchody s iným ako nevyhnutným tovarom a vláda požiadala ľudí, aby sa zdržiavali doma alebo obmedzili cestovanie do vzdialenosti päť kilometrov od bydliska, ak to nie je nutné.

Avšak od 12. apríla budú môcť ľudia slobodne cestovať po celej svojej krajine. Vonku sa budú môcť stretávať dve domácnosti a znovu sa začnú niektoré stavebné práce. Žiaci začali chodiť do školy už v marci podľa fáz, ale naplno by mali školy fungovať od 12. apríla.

Na budúci mesiac neskôr sa budú môcť znovu vykonávať niektoré športové aktivity a opäť sa pre návštevníkov otvoria vonkajšie atrakcie, informoval premiér.

Vláda potom zváži, či bude v máji bezpečné fázové znovuotváranie obchodov s iným ako nevyhnutným tovarom, služieb ako napríklad kaderníctiev a tiež múzeí, knižníc a galérií.

"Rozsiahle rušenie obmedzení v tomto časovom bode - pred ďalším zásadným zrýchlením očkovania - by viedlo k neprípustnému zvýšeniu v prípadoch nákazy, v hospitalizáciách a úmrtiach," uviedla tiež vláda.

Martin ešte spresnil, že do Írska bolo dodaných vyše 800.000 dávok vakcín. Očkovanie v ostrovnej krajine je naviazané na program Európskej únie, ktorý pokrivkáva pre problémy s dodávkami vakcín.

V Írsku s piatimi miliónmi obyvateľov zomrelo na nákazu koronavírusom celkovo 4681 ľudí, ako vyplýva z najnovších údajov.

Kým v prvých dvoch vlnách pandémie sa Írsku darilo pomerne dobre, teraz ho tvrdo zasiahla tretia vlna a od začiatku roka 2021 zaznamenalo vyše polovicu z celkového počtu úmrtí.

Vláda pripisuje zhoršenie príchodu nových, nákazlivejších variantov koronavírusu, ale značnú rolu zohralo podľa expertov aj rozhodnutie Dublinu uvoľniť obmedzenia pred Vianocami.