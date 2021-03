Víťazstvo, ktoré potrebovali ako soľ: Slováci reagujú na zlepšený výkon

Slovenská futbalová reprezentácia je v kvalifikácii o postup na MS 2022 stále bez prehry.

Zverenci trénera Štefana Tarkoviča po remíze v Nikózii s domácim Cyprom 0:0 a potom v Trnave s Maltou 2:2 bodovali v utorok večer naplno, keď rovnako na Štadióne Antona Malatinského zdolali výber Ruska 2:1 (1:0). Slováci sú v H-skupine posledným tímom, ktorý ešte neprehral. Aj vzhľadom na predchádzajúce remízy Slovákov so súpermi z nižších poschodí rebríčka FIFA boli pred utorkovým súbojom favoritmi Rusi, no slovenské družstvo sa zomklo a pripísalo si všetky tri body.

"Gól proti Rusku mi chutí. Tento triumf sme veľmi potrebovali. Víťazstvo sme si zaslúžili, aj keď to nebol príliš pekný futbal. Bojovali sme však a berieme tri body. Po prvých dvoch dueloch sme mali medzi sebou veľa rozhovorov, museli sme niečo zmeniť. Rusi majú fazónu, hrajú pekný futbal, no dnes sme im to poriadne sťažili. Nevedeli veľmi, čo majú robiť. Myslím si, že na ihrisku sme nechali všetko a som z toho veľmi šťastný," povedal po súboji Róbert Mak pre RTVS.

Kapitán Juraj Kucka doplnil: "Každý triumf je pekný a príjemný. Sme veľmi radi, že sme to ako tím zvládli, ale je to za nami a ideme ďalej." Autor prvého slovenského gólu Milan Škriniar poznamenal: "Sme veľmi radi, že sme to dnes zvládli. Ukázali sme, že vieme hrať zodpovedne, kompaktne a agresívne. Bojovnosť v našom výkone nechýbala."

Kvalifikácia o postup na MS 2022 - H-skupina - utorok:

TRNAVA

Slovensko - Rusko 2:1 (1:0)

Góly: 38. Škriniar, 74. Mak - 71. Fernandes, ŽK: 45.+ Hromada - 17. Žemaletdinov, 32. Dziuba, rozhodovali: Del Cerro Grande - Yuste, Barbero (Šp.)

Zostavy:

Slovensko: D. Kuciak - Pekarík (90.+ Pauschek), Šatka, Škriniar, Hubočan - Kucka, Hromada (61. Hrošovský) - Koscelník, Duda, Mak (76. M. Ďuriš) - Schranz (90.+ Strelec)

Rusko: Šunin - Fernandes, Semionov, Džikija, Kudriašov - Golovin, Ozdojev, Kuziajev - Žemaletdinov (58. Mirančuk), Dziuba, Žirkov (46. Mostovoj, 65. Sobolev)

NIKÓZIA

Cyprus - Slovinsko 1:0 (1:0)

RIJEKA

Chorvátsko - Malta 3:0 (0:0)

Tabuľka H-skupiny:

1. Chorvátsko 3 2 0 1 4:1 6

2. Rusko 3 2 0 1 6:4 6

3. Slovensko 3 1 2 0 4:3 5

4. Cyprus 3 1 1 1 1:1 4

5. Slovinsko 3 1 0 2 2:3 3

6. Malta 3 0 1 2 3:8 1