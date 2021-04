Ľudia len neveriacky krútia hlavami: Matka robí bábätku šialenú manikúru, toto musíte vidieť!

Chcela sa pochváliť, poriadne to schytala. Matka zverejnila na sociálnej sieti ručičky svojho novorodeniatka. Keď ľudia uvideli, aké má nechty, okamžite museli reagovať.

Ako uvádza portál Daily Mail, neznáma mama zverejnila rúčku svojho bábätka so špicatými umelými nechtami na sociálnej sieti Facebook. Dokonca sa pochválila s „pazúrmi“ v štyroch prevedeniach, pričom si na svojom dieťatku trénovala rôzne typy nechtov. Malo ísť o inzerát, keďže mamička pripojila k fotografii krátky popis: „Môžem vašim deťom urobiť nechty. Lacno“.

Otvoriť galériu Mama urobila svojmu dieťatku nechty v štyroch prevedeniach. Zdroj: Facebook

Inzerát sa medzičasom stal na Twitteri virálny a medzi ľuďmi vyvolal obrovské vášne. Mnohí len neveriacky krútili hlavami. Niektorí používatelia sociálnej siete okamžite reagovali a pripomenuli, že špicaté nechty u malých detičiek môžu byť veľmi nebezpečné.

„Tie detské nechty sú veľmi ostré. Neviem si predstaviť, že by som vybavila dcéru takýmito pazúrmi,“ znel jeden z komentárov a dopĺňal ho ďalší: „Očakáva sa od vás, že budete udržiavať nechty vášho dieťaťa krátke, aby si neublížilo. Je to gýčovité a hlúpe“. „Je to veľmi nebezpečné. Bábätka si často pichnú do očí alebo do tváre a aj bez nechtov sa vedia poškrabať. Toto je hlúpe a dieťaťu to ešte viac ublíži,“ varoval ďalší používateľ sociálnej siete.

Niektorí priznali, že pochopia, keby dieťatku nechty matka len nalakovala, ale lepiť mu umelé považujú za hlúpe. „Preboha! To vyzerá nebezpečne pre dieťa aj pre kohokoľvek v jeho okolí,“ znel ďalší komentár.

Našli sa aj takí, ktorí neverili, že by bola tohto mama schopná a mysleli si, že ide len o photoshop. Pravdou však je, že nie je to po prvýkrát, čo sa na internete objavili fotky maličkých rúčok s umelými nechtami.