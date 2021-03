Kanadská polícia stále pátra po Oliverovi a jeho kamarátke: Mieri Slovák podozrivý z vraždy do Levíc?

Veľké pátranie! Kanadská polícia vyhlásila pátranie po Slovákovi Oliverovi Karafovi (28).

Spolu s kamarátkou Lucy Liovou (25) sú podozriví z vraždy a pokusu o vraždu. Obaja čelia zatykaču a podľa kanadskej polície ušli po tom, čo mali spáchať ohavný trestný čin. Podľa mužov zákona dvojica 24 hodín po zločine nastúpila do lietadla smerujúceho do východnej Európy. Odkazujú im však, že úzko spolupracujú s medzinárodnými orgánmi a sú si istí, že ich dolapia. Môžu mieriť do Levíc, kde žijú mladíkovi rodičia?

Podľa kanadských médií polícia 28. februára krátko po siedmej hodine večer prišla na miesto v meste Hamilton, kde sa malo strieľať. Privolaní policajti našli v časti Stoney Creek postrelenú ženu (26) vo vážnom stave. Pri obhliadke miesta činu našli aj telo muža, ktorého identifikovali ako Tylera Pratta († 39) z kanadskej provincie Britská Kolumbia. O niekoľko dní neskôr vydala polícia v súvislosti s incidentom zatykače na dvoch podozrivých - Olivera Karafu a Yun (Lucy) Lu Liovú. Dvojica mala odísť z miesta činu na bielom Land Roveri, ktorý polícia neskôr objavila. Kanadské médiá zároveň doplnili, že Liová a Karafa sa priatelia už od strednej školy.

Problémy v minulosti

Oliver pochádza zo Slovenska. V dome v Leviciach, kde žijú a podnikajú jeho rodičia, je momentálne pusto. Nový Čas sa pokúšal osloviť rodičov, dom bol však zamknutý. Pred dverami boli stiahnuté mreže a na zvonenie nikto nereagoval. V oblasti, kde sú väčšinou sídla firiem, sa k nim susedia vyjadrovali len veľmi úsečne. „Nevidno ich teraz, ale majú podnikanie a úzke väzby v Kanade,“ prezradili niektorí z nich. Väčšina však len mykla plecami a nechcela nič povedať.

„Oni sú s tou Kanadou spätí, ale ak sú na Slovensku, boli by tu. Pred domom by stáli autá,“ dodáva jeden zo susedov. Väčšina z nich pozná len Oliverovho otca. Je konateľom niekoľkých firiem nielen na Slovensku, ale aj v Kanade. „Veľmi sporadicky sa tu zastaví, no jeho manželku som už dlho nevidel,“ povedal sused, ktorý viac rodinu nechcel komentovať. Oliver má aj sestru, ktorá sa tiež venuje podnikaniu.

Oliver nie je žiadne neviniatko - v minulosti v Kanade spôsobil nehodu pod vplyvom alkoholu, pri ktorej zomrel spolujazdec. Rodičia stáli pri ňom, dokonca sa podľa portálu Toronto Sun na nich čakali aj na tamojšom súde, dokiaľ pricestujú zo Slovenska. Oliver dostal za nehodu päť rokov. Z prominentnej rodiny má pochádzať aj Liová.

Kanadská polícia sa vyjadrila, že dvojici nedá dýchať. „Polícia v Hamiltone úzko spolupracuje s medzinárodnými orgánmi a sme si istí, že naše vyšetrovanie povedie k zisteniu vášho miesta pobytu. Budeme vás naďalej neúnavne prenasledovať,“ napísali nekompromisne. Aj slovenská polícia je pripravená spolupracovať. „Vzhľadom na skutočnosť, že konanie sa vedie v zahraničí, je oprávnený k jednotlivým úkonom poskytovať informácie príslušný orgán v Kanade. Vo všeobecnosti však platí, že ak je slovenská polícia požiadaná o súčinnosť a spoluprácu, tú zahraničným kolegom vždy poskytne,“ povedal hovorca Policajného prezídia Michal Slivka.

Polícia žiada o pomoc pri hľadaní páchateľa, ktorý vylúpil banku v Linzi. Informoval o tom hovorca Prezídia PZ Michal Slivka s tým, že s prosbou o pomoc sa na nich obrátil Interpol Viedeň. Hľadaný je približne 40 - 50 rokov starý a 170 cm vysoký. Má strednú postavu, plešinu v hornej časti hlavy, hovoril po nemecky s cudzím prízvukom.

Oblečenú mal čiernu bundu/sako, modré džínsy, čierne tenisky so striebornými pruhmi a sivý pulóver so zipsom. Bol ozbrojený revolverom a na tvári mal respirátor FFP2. Hovorca priblížil, že k lúpeži došlo 17. marca približne o pol šiestej. Rakúska polícia sa domnieva, že páchateľ môže mať nejakú spojitosť s Viedňou, pracoval v Nemecku ako maliar a lakovač, a môže pochádzať zo Slovenska.