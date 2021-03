Šokujúci rozhovor Harryho a Meghan zasiahol aj princa Philipa: Poznámky, ktoré sa im nebudú páčiť

V čase, keď bol britský princ Philip (99) v nemocnici a liečil sa na problémy so srdcom, princ Harry (36) a jeho manželka Meghan (39) vystúpili v šokujúcom rozhovore v televízii, ktorý zrazil na kolená celý svet. Prezradili viac ako kedykoľvek predtým, princ Philip by k tomu mal čo povedať!

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Podľa informácií portálu The Sun kráľovská korešpondentka Roya Nikkah uviedla, že britská kráľovná Alžbeta II. (94) sa stále rozpráva so svojím manželom o rodinných záležitostiach a dodala, že „vie veľa o tom, čo sa práve deje“. Predtým sa však tvrdilo, že rodina princa Philipa pred rodinnou drámou chránila a 99-ročný princ „nemal vedieť o celom rozsahu rozhovoru“. Ako sa však zdá, podľa najnovších informácií princ Philip vie, čo je vo veci.

A čo si o kurióznom rozhovore u Oprah myslí samotný princ Philip? „Mám podozrenie, že vie veľmi veľa o tom, čo sa práve deje. Myslím, že by k rozhovoru s Oprah povedal pár šťavnatých poznámok,“ poznamenala kráľovská korešpondentka, podľa ktorej by sa rozhodne pokúšal uhasiť vášne v rodine. „Som si istá, že rodine bude radiť, aby sa všetci upokojili a prestali na seba navzájom striehnuť,“ vysvetlila.

Vojvodu z Edinburghu hospitalizovali v nemocnici kvôli operácii srdca. Po štyroch týždňoch zotavovania ho prepustili a neskôr sa „v dobrej nálade“ vrátil na hrad Windsor za rodinou. Počas toho, ako bol v nemocnici, rodina prežívala kritické obdobie, ktoré odštartoval šokujúci rozhovor Harryho a Meghan u legendárnej moderátorky Oprah Winfrey.

Meghan sa pred zrakmi celého sveta posťažovala, že na kráľovskom dvore sa riešilo to, akú pleť bude mať ich vtedy ešte nenarodený syn Archie a „čo to bude znamenať a ako to bude vyzerať“. Meghan odmietla vyzradiť, kto riešil farbu pleti ich synčeka, pričom dodala, že by im tým „uškodila“. Neskôr dodali, že tieto rozhovory nikdy nezačala kráľovná Alžbeta II. a rovnako ani jej manžel princ Philip.

Meghan v rozhovore tiež odhalila, že mala samovražedné myšlienky, pričom prosila o pomoc, čo jej malo byť podľa jej slov odopreté. Uviedla, že ju „zachránil“ jej manžel. Pri tomto sa však pozastavila aj kráľovská korešpondentka, ktorá výroku vojvodkyne Meghan nechápala a podľa jej slov bola „zmätená“. „Harry je najgramotnejší a najinformovanejší človek v oblasti duševného zdravia, akého som kedy za dlhé roky stretla. Každú organizáciu spojenú s duševným zdravím má na dosah ruky. Neustále sa s nimi rozpráva. Preto ma to, že sa Meghan nemala na koho obrátiť, zarazili a zmiatlo,“ vysvetlila kráľovská korešpondentka.