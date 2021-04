Aké zmeny čakajú živnostníkov? Pre takmer pol milióna Slovákov budú od júla platiť nové pravidlá

Menej administratívy, ľahšie preukazovanie odbornej spôsobilosti na živnosť či vykonanej praxe.

To všetko čaká živnostníkov už od júla, keď zač­ne platiť novela živnostenského zákona. Samotní živnostníci ju vnímajú pozitívne. Budúci obuvníci, kaderníčky, záhradníci či kováči, ktorí si chcú založiť živnosť, to budú mať o čosi ľahšie. Pri dokladaní potrebnej praxe im postačí polovica požadovanej doby. Aj to prináša novela živnostenského zákona. Na Slovensku bolo k 31. decembru 2020 473 629 živnostníkov.

Počet nových živností má podľa spoločnosti Bisnode, ktorá sa špecializuje na zber dát, v posledných rokoch rastúci trend a nezasiahla ho až tak korona, o čom svedčí fakt, že najvyšší počet ich bol v októbri minulého roka. Všetkým živnostníkom by mala novela podnikanie zjednodušiť. Ubudne administratívna záťaž pri ohlasovaní živnosti, doba preukázania odbornej spôsobilosti, ktorá je podmienkou prevádzkovania remeselných živností, sa skracuje.

Po novom obec nemôže nad rámec zákona vyžadovať od podnikateľov oznamovanie konkrétneho času predaja v obchode, ani oznamovanie konkrétneho času prevádzky služieb. V jej kompetencii je iba stanoviť dobu predaja v obchode a čas prevádzky služieb. Samotným živnostníkom však prekáža skrátenie dĺžky prerušenia živnosti na 3 roky. „V terajšej ekonomickej situácii môžu byť viacerí živnostníci donútení k pozastaveniu živnosti na dlhšie obdobie,“ upozorňuje Vladimír Sirotka z asociácie živnostníkov.

Ministerstvo vnútra, ktoré novelu predložilo, však argumentuje tým, že toto určenie „je nevyhnutné najmä z dôvodu zabezpečenia korektnosti údajov v živnostenskom registri.“

Jasnejšie kompetencie

Michal Kaliňák, Združenie miest a obcí Slovenska

- Nová úprava v praxi spresní pôsobnosť samospráv a vo svojej podstate reaguje na doterajšiu právnu nejednoznačnosť, ktorá spôsobovala to, že niektoré samosprávy v dobrej viere prijímali rozhodnutia, ktorými formou všeobecne záväzných nariadení detailne a nad rámec upravovali prevádzkový čas. Vo svojej podstate ide o technickú úpravu s cieľom jasnejšie upraviť kompetencie.

Pre začínajúcich je to výhoda

Marek Mesko, živnostník

- Určite je prínosom možnosť skoršieho začatia podnikania. Problém nie je len v samotnej dĺžke požadovanej praxe, ale aj jej dokazovanie. Mnoho ľudí, ktorí robia záhrady, s tým malo problém, lebo človek často získava prax napríklad bez pracovnej zmluvy. Takto budú musieť dokladovať o polovicu kratšiu prax ako predtým.

Stopka po konkurze

Ak podnikateľ spôsobí konkurz úmyselne, mohol doteraz prevádzkovať živnosť až po piatich rokoch. Ak mal konkurz neúmyselne, „stál“ tri roky. Po novom tieto prekážky môže živnostenský úrad zrušiť, pokiaľ hospodárske pomery danej osoby naznačujú, že pri prevádzkovaní živnosti bude riadne plniť svoje záväzky a nepotrebuje k tomu vyjadrenie od Slovenskej živnostenskej komory.

Viac je dobrého

Vladimír Sirotka, Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov

- Zmenu vnímame kladne v oblasti preukazovania odbornej spôsobilosti pri remeselných a viazaných živnostiach. Pri zachovanej požiadavke odborného vzdelania je možné skoršie začatie podnikateľskej činnosti. Trh dlhodobo pociťuje nedostatok odborne spôsobilých remeselníkov. Aby sa neznížila celková odborná spôsobilosť, je potrebné dôsledne overiť absolvovanie naozaj odbornej praxe v odbore. Kladne hodnotíme predĺženie oznamovania neskoršieho zriadenia prevádzkarne aj zrušenie povinnosti predkladať údaje živnostenskému úradu, ku ktorému má úrad prístup z iných zdrojov.