Tváre obetí havárie odhalené, kondoloval aj Klaus: Kellner († 56) bol iný ako ostatní boháči

Veľký šok v Českej republike aj vo svete. Správa o smrti najbohatšieho Čecha Petra Kellnera († 56) zasiahla všetkých ako blesk.

Azda najšokujúcejšie je však zistenie, ako málo delilo Kellnera a ďalšie obete tragickej havárie od prežitia. Podľa predbežných zistení vyšetrovateľov totiž stačilo, aby vrtuľník letel o tri metre vyššie a bezpečne by sa vyhol hrebeňu vo výške 1 670 metrov nad morom. Kellnerovým rodinným príslušníkom krátko po prvých správach o nehode vrtuľníka na Aljaške kondoloval aj český premiér Andrej Babiš. Pripojil sa aj expremiér a exprezident Václav Klaus.

Podľa neho je Kellnerovo úmrtie veľkou tragédiou „nielen z osobných a ľudských dôvodov, ale aj z hľadiska jeho mimoriadnej pozície v krajine a v ekonomike“. Klaus tiež pripomenul, že Kellner nezodpovedal tradičnému obrazu boháča, okázalo si užívajúceho svoj majetok. „Nepristihovali ho na žiadnych večierkoch, za celú tú 30-ročnú éru nemal jediný bulvárny škandál,“ povedal.

Nešťastie si vyžiadalo päť obetí, jeden človek na palube prežil. Spolu s Kellnerom zahynul pri havárii pri ľadovci Knik v pohorí Chugach aj česko-francúzsky tréner freestyle snoubordingu Benjamin Larochaix († 50) a traja Američania. Gregory Harms († 52) z Aspenu v Colorade patril do najužšieho okruhu nadšencov takzvaného heli-skiingu. Podobne ako Sean McManamy († 38), ktorý bol okrem toho aj vyhľadávaným horským vodcom a dlhé roky sprevádzal turistov na najvyšší vrchol Severnej Ameriky Denali (6 190 metrov nad morom).

Piatou obeťou bol pilot vrtuľníka Zachary Russell († 33) z Anchorage na Aljaške. Na palube havarovaného Airbusu AS350B3 sa nachádzal aj ďalší Čech David Horváth (48). Jedného z historicky najlepších českých snoubordistov, ktorý sa zúčastnil aj na zimných olympiádach vo Vancouveri a v Turíne, previezli s vážnymi zraneniami do nemocnice.

Zatiaľ nie je jasné, či haváriu spôsobilo nepriaznivé počasie, alebo iné okolnosti. „Ide o veľmi drsnú oblasť, a to tak z hľadiska terénu, ako aj poveternostných podmienok,“ informujú predstavitelia miestnej spoločnosti, ktorá poskytuje servis nadšencom vyhľadávajúcim heli-skiing. Lyžiarov či snoubordistov vozí vrtuľníkom do hôr už dlhé roky, no podobnej tragédii čelí prvýkrát.

Podľa vyšetrovateľov vrtuľník s Kellnerom a jeho priateľmi najskôr narazil do skaly len niekoľko metrov pod hrebeňom a potom sa šmýkal približne 300 metrov po svahu. Stačilo by teda, aby letel len o 3 metre vyššie a nič by sa nestalo. Presné okolnosti havárie by mohlo objasniť nahrávacie zariadenie na palube havarovaného stroja, prípadne výpoveď zraneného Horvátha, tá však vzhľadom na jeho zdravotný stav teraz nie je možná.