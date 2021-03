Satanistické tenisky vyvolali škandál: Obuv s ľudskou krvou za 868 eur

Nevinný žart nekonvenčných návrhárov alebo komerčný projekt s premyslenou kampaňou?

Newyorský umelecký kolektív MSCHF uviedol na trh netradičné satanské tenisky. Model Nike Air Max 97s dostal špeciálnu úpravu a doplnky, medzi ktorými nechýba pentagram či satanistický obrátený kríž. Podrážka každého zo 666 párov tejto špeciálnej obuvi obsahuje dokonca aj kvapku ľudskej krvi.

Niet divu, že proti takémuto provokatívnemu nápadu sa zdvihla mohutná vlna odporu. Do boja proti takýmto netradičným produktom vyzývala v utorok napríklad republikánska guvernérka Južnej Dakoty Kristi Noem. „Bojujeme o dušu nášho národa. Musíme bojovať tvrdo, múdro a musíme vyhrať,“ napísala na twitteri. Ešte ďalej zašla samotná firma Nike, ktorá sa cíti podvedená a umelecký kolektív MSCHF zažalovala na súde. Nikto sa jej totiž nepýtal, či súhlasí s použitím dizajnu a výzoru typického pre svoje produkty vrátane tradičnej „fajky“ na takýto kontroverzný výrobok.

Tenisky so satanistickou tematikou podľa Nike „spôsobia zmätok a chaos a ľudia si budú mylne spájať produkty MSCHF a Nike“. Bojí sa aj toho, že kampaň konzervatívcov proti tomuto produktu by sa mohla odraziť aj v bojkote výrobkov Nike. Firma preto žiada extravagantných newyorských umelcov, aby svoj produkt stiahli z predaja. Na to je však už podľa všetkého neskoro. Všetkých 666 párov netradičnej obuvi sa vypredalo ešte v pondelok v priebehu desiatich minút aj napriek cene 868 eur.